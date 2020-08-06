تصفيات كأس العالم

يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لخوض مبارياته التأهيلية المتبقية لتصفيات كأس العالم، حيث بدأ بالتجمع خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 27 يوليو داخل الدولة بتجمع داخلي، وبعدها بدأ معسكره الخارجي لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة من 1 وحتى 23 أغسطس الجاري بقيادة الكولومبي «خورخي لويس بينتو»، ولعل التشكيل الجديد لاتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد ومعه الوجوه المتحمسة والشابة وتواجدهم القريب جداً من المنتخب، يعتبر أول الخطوات في برنامج الصعود والتأهل لكأس العالم 2022، من خلال التجمع والمعسكر الخارجي في دولة صربيا، الذي نأمل أن يحقق أهدافه وطموحاته، واضعين في الاعتبار أن المستوى الفني لمنتخبنا لا يقل عن باقي الدول الآسيوية، ناهيك أن الحكومة وفرت وقدمت وتقدم وتوفر جميع مقومات النجاح. كما أن تدعيم المنتخب بثلاثة من خيرة محترفي الأندية وهم (تيجالي وليما وكايو) سيشكل إضافة كبيرة ومهمة، وبربط المباريات بالتواريخ والأيام نجد أن مباريات منتخبنا على النحو التالي:

الإمارات X ماليزيا (في الإمارات) يوم ٨ أكتوبر

الإمارات X إندونيسيا (في إندونيسيا) يوم 13 أكتوبر

الإمارات X تايلند (في الإمارات) يوم 12 نوفمبر

الإمارات X فيتنام (في الإمارات) يوم 17 نوفمبر

نعم دعونا نقرأ الواقع ونتفاءل أننا قادرون على تجاوز تايلند وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام، وبعد ذلك لكل حادث حديث، إذاً مطلوب من منتخبنا الفوز في الأربع مباريات حتى نتأهل أول المجموعة للدور الثاني.

ودعواتنا للمنتخب في هذه المرحلة المهمة جداً للوصول لكأس العالم، وبالتأكيد فإن رياضة الإمارات بحاجة إلى إنجاز جديد وتواجد بارز، وبحول الله يكون هذا التواجد بتواجد الشيخ راشد بن حميد، الرجل الذي تحدى كل شيء في سبيل رفعة ورفع علم الدولة في هذا المحفل المهم.

مؤكدين أن المؤازرة الجماهيرية والشحن والدعم المعنوي يشكلان ثقلاً قوياً في ميزان الانتصار ولا شك أن الحاجة لها الآن أكثر من أي وقت مضى.

وأخيراً دعوني ومعكم ندندن ونقول «منصور يا الأبيض.. منصور يا منتخبنا». ودمتم بخير وعافية.