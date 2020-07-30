العرب في طوكيو

كما سردت في «دندنة» سابقة: الدورة الأولمبية (1) فإن هذه الدورة تتأجل للمرة الثانية في تاريخها، حيث إنها قد تأجلت من عام 1940 إلى عام 1948، وذلك بسبب الحرب العالمية الثانية، وأقيمت بلندن، أما دورة طوكيو الحالية، فتم تأجيلها لـ2021 بسبب «كورونا».

• في هذا الإطار هناك مجموعة من التساؤلات وعلامات الاستفهام تظهر لنا حال انعقاد الدورة في طوكيو، وهي:

■ ما الرياضة الأكثر توقعاً لإبداع العرب؟

■ ما الدول العربية الأكثر حظاً لميداليات هذه الدورة؟

■ هل ستكون هذه الدورة أفضل مشاركاتنا العربية؟

■ الوضع في الاعتبار أنه في كل الظروف نجد بأن آمال العرب لا تبتعد عن ألعاب القوى والجودو والملاكمة والرماية والمصارعة والسلاح ورفع الأثقال والتايكواندو.

• ويتوقع مشاركة ما بين 500 إلى 600 مشارك عربي من أصل المتوقع من 12000 إلى 13000 مشارك من العالم، أي نسبة: نحو 3,8% إلى 4,6% من إجمالي المشاركة الكلية للدورة.

• أما تاريخياً فإن موقف العرب من الميداليات كان على النحو التالي:

• مصر 32 ميدالية منها 7 ذهبيات و10 فضيات و15 برونزية

• المغرب 23 ميدالية منها 6 ذهبيات و5 فضيات و12 برونزية

• الجزائر 17 ميدالية منها 5 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات

• تونس 13 ميدالية منها 4 ذهبيات و2 فضية و7 برونزيات

وهي موزعة على القارات كالتالي:

• 15 دولة عربية منها (9) عربية آسيوية وهي البحرين - الإمارات - الكويت - سوريا - الأردن - السعودية - لبنان - العراق- قطر، و6 دول أفريقية هي: مصر - المغرب - الجزائر - تونس - السودان - جيبوتي.

كل التوفيق لفرقنا العربية وأبطالنا العرب في هذه المشاركة المهمة.