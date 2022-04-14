هند.. قدوة في درب الخير
مشهد مهيب ترسمه دبي في هذا الشهر الفضيل بملحمتها الإنسانية الكبرى، عبر مبادرات لا تتوقف وخير لا ينقطع، تمتد به أياديها إلى أقصى حدود الأرض، فالبشائر التي تضيئها حملة «مليون وجبة من فائض الطعام» التي أطلقتها الشيخة هند بنت مكتوم وأشاد بها محمد بن راشد، أن دبي تلتف حول رؤية وفكر قيادتها الإنساني، بتكاتف يجمع الأفراد والمؤسسات، وإصرار على جعل هذا الشهر، شهر خير تعم بركته الإنسانية جمعاء.
أثبتت الشيخة هند بمبادراتها الدائمة والسبّاقة إلى البر ودعمها الفاعل للعمل الإنساني أنها بحق أم للخير وقدوة ملهمة للجميع في هذا المضمار الذي تتوج تأثيرها البالغ فيه من خلال ترؤسها لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، فهي بحق كما وصفها محمد بن راشد بأصدق الأوصاف: «هند قدوة.. هند خير وعطاء.. هند رفيقة وصديقة في درب الخير».
النتائج الإنسانية الإيجابية لبنك الطعام منذ إنشائه وترؤس سموها له، تدلل على حجم الدعم والمتابعة الشخصية والحرص الدائم من سموها على أن تكون لمبادراته أثرها الكبير في تحسين حياة المحتاجين، فقد وصل عدد المستفيدين من هذه المبادرات إلى أكثر من 37 مليوناً منذ تأسيس البنك، إضافة إلى ما يخدمه من أهداف أعمق في ترسيخ قيمة إطعام الطعام وحفظ النعمة من خلال مبادراته النوعية التي تطرح في كل مرة حلولاً مبتكرة لتحقيق هذه الأهداف.