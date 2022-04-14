هند.. قدوة في درب الخير

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مشهد مهيب ترسمه دبي في هذا الشهر الفضيل بملحمتها الإنسانية الكبرى، عبر مبادرات لا تتوقف وخير لا ينقطع، تمتد به أياديها إلى أقصى حدود الأرض، فالبشائر التي تضيئها حملة «مليون وجبة من فائض الطعام» التي أطلقتها الشيخة هند بنت مكتوم وأشاد بها محمد بن راشد، أن دبي تلتف حول رؤية وفكر قيادتها الإنساني، بتكاتف يجمع الأفراد والمؤسسات، وإصرار على جعل هذا الشهر، شهر خير تعم بركته الإنسانية جمعاء.

أثبتت الشيخة هند بمبادراتها الدائمة والسبّاقة إلى البر ودعمها الفاعل للعمل الإنساني أنها بحق أم للخير وقدوة ملهمة للجميع في هذا المضمار الذي تتوج تأثيرها البالغ فيه من خلال ترؤسها لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، فهي بحق كما وصفها محمد بن راشد بأصدق الأوصاف: «هند قدوة.. هند خير وعطاء.. هند رفيقة وصديقة في درب الخير».

النتائج الإنسانية الإيجابية لبنك الطعام منذ إنشائه وترؤس سموها له، تدلل على حجم الدعم والمتابعة الشخصية والحرص الدائم من سموها على أن تكون لمبادراته أثرها الكبير في تحسين حياة المحتاجين، فقد وصل عدد المستفيدين من هذه المبادرات إلى أكثر من 37 مليوناً منذ تأسيس البنك، إضافة إلى ما يخدمه من أهداف أعمق في ترسيخ قيمة إطعام الطعام وحفظ النعمة من خلال مبادراته النوعية التي تطرح في كل مرة حلولاً مبتكرة لتحقيق هذه الأهداف.

هذا ما تلفت إليه خصوصاً الحملة الجديدة التي تتعاون مع نحو 200 شريك استراتيجي من الفنادق والمنشآت الغذائية والمتاجر الكبرى وأسواق الخضار والفواكه والمطابخ المركزية والجمعيات الخيرية، لجمع ما يقرب من 33 ألف وجبة كل يوم من فوائض الطعام خلال شهر رمضان المبارك، كما أنها تضم 4 مبادرات مبتكرة هي «مطابخ الخير»، وجمع فائض الطعام المحضر والصالح للاستهلاك من بوفيهات الإفطار، والسلة الرمضانية للفواكه والخضار، والمير الرمضاني، ومن ضمن هذه المبادرات طرحها لحل استثنائي لبقايا الطعام غير الصالحة للاستهلاك وتحويلها إلى أسمدة، حيث يمكن لفائض مليون وجبة أن يغطي بالسماد العضوي مساحة 1.25 مليون قدم مربعة من الأراضي الزراعية، عدا عن فوائدها البيئية الأخرى.

حملة المليون وجبة من فائض الطعام، التي أطلقتها الشيخة هند وأعلنت انضمامها إلى مبادرة «المليار وجبة» تضيف زخماً جديداً وقوياً للملحمة الإنسانية في دبي التي أطلقها محمد بن راشد مع بدء الشهر الفضيل، ليؤكد هذا الزخم المتواصل أن دبي أرض الخير والإنسانية بمبادراتها غير المسبوقة حجماً ونوعاً.