رسالة تاريخية لقوة العرب

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الظرف شديد الصعوبة الذي يمر به العالم اليوم، ليس ظرفاً عابراً بأي حال من الأحوال، فخروج العالم من نفق جائحة «كوفيد 19»، ليدخل في أزمة صراع شديد الحساسية على حدود أوروبا، لن يكون إلا كما وصفه محمد بن راشد، بفكره الذي أثبت حدة ثاقبة في رؤية المستقبل، مؤكداً أن تاريخاً جديداً يصنع الآن للعالم.

نعم.. فالأحداث وتتابعها لا تؤشر إلا أننا أمام محطة تحول كبرى في السياسات الدولية، لا يكتفي محمد بن راشد بتشخيصها تفصيلاً على أنها تحمل متغيرات كبيرة، وموازين جديدة، وتحالفات صعبة، بل يحذر، وهنا لبّ الأمر وجوهره، من أن الغلبة لن تكون في النهاية إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة، ويستنهض العرب للتوحد في سبيل هذه القوة والغلبة، في دعوة نحو التقارب والتعاون والاتفاق، حتى يكون لهم وزن ورأي ومكانة في هذا التاريخ الجديد.

هذه الرسالة التاريخية تحمل هماً حضارياً، عهده الجميع عن محمد بن راشد، الذي يضع الأمة ومستقبلها في عمق رؤيته ونهجه، منطلقاً من الإيمان الكامل بأن وحدة الصف هي الخيار الاستراتيجي الذي لا بديل عنه، للنهوض بعالمنا العربي ودوره الحضاري واستعادة أمجاده، وتعزيز منجزاته وتحصين مكتسباته، وهو الخيار الذي يؤكده سموه، على الدوام، في أوقات السلم والرخاء، أما في مثل ما نعيشه اليوم من أزمات عالمية متتابعة، فإنه يصبح فرضاً لا مفر منه لكل من يريد أن يبقى داخل التاريخ.

مع ما يشهده العالم اليوم، في أعقاب تأثيرات الجائحة، ومع تطورات الأزمة في أوكرانيا، وإن كنا نأمل ونتفاءل ونحرص على أن تنتهي بحلول تأتي بالسلام والأمان للمجتمعات كافة، فإن مشاعرنا وقيمنا الإيجابية لا يجب أن تحجب رؤيتنا عن تشخيص ما يمكن أن تؤول إليه الأمور، وأن نسعى لتحصين أمننا والاستعداد الكامل للمستقبل، بقراءة دقيقة وشاملة للتقلبات العالمية التي تنبئ بتغيرات كبيرة في الخرائط السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن الواضح أن هذه الخرائط لن يرسمها إلا تنافس ومغالبة شديدان، قد يصلان إلى درجة القلب الكامل للموازين الدولية.

وسط هذا الاختبار الصعب، عبورنا الآمن يتحدد بالثلاثية التي أكدها محمد بن راشد بقوله: «الأمم القوية الغنية المتقدمة»، وعلينا عربياً، أن نأخذ هذه المحددات بجدية غير مسبوقة، وأن ندرك تماماً أن الطريق الوحيد والأقصر لتحقيق القوة والرخاء والتقدم هو توحيد الصفوف والمواقف والإمكانات، وتسخيرها من أجل خير الشعوب، ومثلما أثبتت رؤية محمد بن راشد صواب بوصلتها على الدوام، سيثبت قادم الأيام أن هذا الاختبار الذي نعيشه اليوم لم يسبق له مثيل في أهميته الملحة للتكاتف والتحالف ووحدة الكلمة.