قيادة برسالة مؤثرة عالمياً

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نموذج الدولة الخلاقة، الذي استطاعت الإمارات أن تجعل منه عنوانها الفارق عالمياً، تقف خلفه قيادة أبدعت في تأسيس وتكريس نهج قيادي جديد، يضع الحوار مع الناس، والاستماع إلى أفكارهم وتطلعاتهم واحتياجاتهم أولوية لرسم الطريق إلى المستقبل بكل أجنداته واستراتيجياته ومشاريعه الوطنية، التي باتت تتفرد إماراتياً بأنها من الناس وللناس.

هذا النهج الذي أرساه محمد بن راشد منذ أول يوم لقيادته حكومة الإمارات، بفكر ملهم، يحفز مشاركة الجميع في مسيرة التنمية الاستثنائية، بات اليوم يأخذ أبعاداً استراتيجية مهمة، عبر الحوارات التي لا تترك أي وسيلة تواصل، لتجمع كل فئات المجتمع في تكاتف غير مسبوق، لمواجهة أي تحديات ومضاعفة الجهود وتسريع الإنجاز، وتزداد هذه الأهمية مع دخول الإمارات إلى رحلة الخمسين الجديدة بسقف أعلى من الأهداف الكبرى.

يؤشر ذلك بوضوح على أن تصدر تغريدات محمد بن راشد على «تويتر» قائمة التغريدات الأكثر تفاعلاً في 2021، ليس بالمستغرب، وكذلك تصدر الموضوعات المرتبطة بالحكومة، ضمن أكبر الحوارات، فما رسخه سموه من أسس المشاركة الجماعية حوّل منصات التواصل الاجتماعي إلى أكبر تجمع وطني عالمي لصياغة مستقبل الدولة وأبنائها وأجيالهم، ما يجعل الأمر لا يتوقف عند مجرد التفاعل، بل يتجاوز ذلك إلى مساهمات إيجابية كبرى، وأسلوب مثمر، صنع مدرسة جديدة في القيادة والإدارة وروح الفريق الواحد لدى شعب بأكمله، يشار إليه اليوم عالمياً بأنه شعب المبادرة والعمل الجماعي.

نموذج القيادة الذي قلب كل المفاهيم، بما صنعه من فرادة وتميز للإمارات، من خلال الإنجازات غير المسبوقة في كل المجالات، وأيضاً بحضوره القوي على وسائل التواصل، استطاع أن يجذب تفاعلاً عالمياً كبيراً مع رسائل الإمارات وقيمها ونجاحاتها، وهو ما نشهده من تصدر الإنجازات، التي أعلن عنها محمد بن راشد عبر «تويتر» في 2021، بتفاعل الملايين حول العالم معها، خصوصاً الإعلان عن وصول مهمة الإمارات إلى المريخ، وإنتاج الكهرباء من محطة «براكة»، والترحيب بالعالم في «إكسبو 2020 دبي»، ما عزز من صورة ومكانة دولة اللامستحيل عالمياً.

الفكر العظيم الذي حقق هذه الإنجازات تريد قيادة الإمارات تعميم خيره عربياً وعالمياً، لذلك جعلت من رسالتها المؤثرة عبر وسائل التواصل، التي تخاطب شرائح كبيرة في كل بقاع العالم، محركاً لروح الإيجابية والعمل، ونشر قيم الأخوة والتكاتف في سبيل مواجهة التحديات، وتمكين التنمية والازدهار والتقدم الحضاري، وهي القيم التي أصبحت الإمارات منارة لرفعتها وترسيخها، من أجل النهوض بواقع الإنسان عالمياً.