محمد بن راشد رمز الإنسانية

تلبية محمد بن راشد السريعة لاستغاثة أم عراقية ملهوفة على ابنتها، تسجل اليوم لفتة عظيمة جديدة، لأسمى قيم النبل والإنسانية، التي باتت الإمارات وقيادتها رمزاً لها، وهي تأتي تعبيراً يصادق على ما تعطيه هذه القيادة من قيمة عليا لحياة الإنسان، بجود لا يعرف حدوداً في تحويل ألمه إلى أمل.

استبشرت الأم الخير من أهله، وعرفت بمن تستغيث، فكان قائد الكرم والرحمة والإنسانية سباقاً لظنها، متكفلاً بعلاج طفلتها لافين التي تبلغ من العمر 19 شهراً، وتعاني من مرض نادر جداً، لا يتوفر علاجه إلا بمستشفى الجليلة في دبي، وهو حقنة واحدة تعتبر أغلى عقار طبي في العالم وتصل تكلفتها إلى 8 ملايين درهم.

إحياء هذه النفس البريئة، وإعادة الأمل إلى أمها، ليس بالأمر الغريب على قيادة دبي، التي أصبح اسمها عنواناً للعمل الإنساني في العالم أجمع، إذ تقدم «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» عبر أذرعها الشاملة ما يفوق 1.3 مليار درهم، وتفيد أكثر من 70 مليون إنسان عبر العالم في مختلف وجوه العمل الإغاثي والمجتمعي والتنموي، في نموذج متفرد، ونهج مختلف هدفه تمكين الإنسان وإعلاء قيمته ومنحه التفاؤل والأمل بمستقبله.

بل إن هذا العمل الدؤوب والمثابر على المسارعة إلى الخير لم يتوقف حتى في أشد الأوقات صعوبة التي يعاني منها العالم، وإنما ازداد نشاطاً وتأثيراً في مواكبة لهذه الظروف تخفيفاً عن كل من يحتاج إلى مد يد العون، وكان هذا بشهادة متواصلة من الدول والمنظمات، أما اليوم فنراه في مشهد عظيم تسارع فيه دبي إلى تقديم العلاج للطفلة العراقية، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي العالمي من ضغوط كبيرة نتيجة الجائحة، لتؤكد دبي أنها على الدوام أكبر من التحديات، وأنها البيت المفتوح والحضن الدافئ لكل ملهوف ومحتاج.

توفر العلاج في دبي لهذا المرض الجيني النادر جداً والمتمثل في ضمور العضلات الشوكي، الذي كان يهدد بتحويل الطفلة إلى دمية طريحة الفراش، يؤكد المكانة الطبية المتقدمة لدبي إقليمياً وعالمياً، من خلال استثمار قيادتها مبكراً في إرساء بنية تحتية قوية في القطاع الصحي، وجعلها مركزاً للاستشفاء والعلاج بمنظومة متطورة ومؤسسات عالمية المستوى.

فيض من الإنسانية والكرم والجود يثلج قلوبنا جميعاً، من خلال هذه المكرمة العظيمة التي يعلي بها محمد بن راشد روح المحبة والخير للجميع، ما يملأ صدورنا بالفخر أن قيادتنا قيادة الإنسانية، ودولتنا بيت الإنسان ومنارة أمله.