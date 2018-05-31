دولتنا تعانق النجوم

الإمارات تسابق وتنافس نفسها وتحقق المستحيل، ويوماً بعد يوم تتحقق الإنجازات لنراها أينما التفتنا، لنحتفي اليوم بقطاع التكنولوجيا والاتصالات والفضاء، القطاع الأبرز لتفوّق المستقبل، حيث تتسابق دول العالم لتحجز مكانها في هذا المجال.

مشروع الإمارات الفضائي هو المشروع الأبرز في المنطقة، حيث تسير الدولة بخطوات ثابتة في هذا القطاع، تصل استثماراته إلى ما يتجاوز العشرين مليار درهم، وآخر إنجازاته نجاح مهمة القمر الصناعي «الياه 3» بمشاركة وإدارة عقول مواطنة، عملت بجد من أجل مستقبل زاهر، ومكانة رائدة بين الأمم، مثلما سوف نشهد وصول أول مسبار إماراتي إلى المريخ بدعم من قيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها وحضّها المستمر لتحقيق كل طموحاتنا.

لقد أشرفت كوادرنا الوطنية على كل المراحل الحيوية للمشروع، من تصميم وبناء وإطلاق للقمر الصناعي، الذي نجحت كل اختبارات تشغيله، فيما الخطوة المقبلة إطلاق خدماته التجارية، الذي يعد ثالث قمر صناعي إماراتي يوفر خدمات الاتصالات الفضائية عن طريق نطاق الترددات.

نشعر بفخر بالغ، فخر يستند إلى إنجازات واقعية، فدولتنا تقول وتفعل، تعلن مشاريعها وخططها ومبادراتها، ولا تقف أمام الصعاب والعراقيل، وهذا نتاج لعزم القيادة وروح أبناء الإمارات، التي غرسها فينا الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه.

نقرأ هذا الفخر في تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ يؤكد: «إنجاز جديد لشباب الإمارات ولدولة الإمارات، نجاح إطلاق القمر الصناعي الياه 3 بمشاركة إدارة إماراتية للمشروع. أبناء الإمارات اليوم يعانقون نجوم السماء إنجازاً وطموحاً وأداء، هكذا أرادهم زايد، مشروع الفضاء الإماراتي يمضي بخطى متسارعة بفضل دعم غير محدود ومتابعة مستمرة من أخي محمد بن زايد، استثماراتنا في قطاع الفضاء تبلغ 20 مليار درهم، ونملك أكبر قطاع فضائي فعّال في المنطقة، وقريباً يصل أول مسبار عربي إماراتي للمريخ. شكراً محمد بن زايد».

إن أهم ما أثبتته قيادتنا قدرتها على صناعة التميز، وإدراكها للمستقبل ولغته الوثابة، وهي لغة لا تحتمل البقاء في الظل، ولا التوقف عن مجاراة المتغيرات، بل التفوق في مختلف المضامير، لأن العالم لا يحتمل سياسات الانتظار، وكل دولة تتطلع إلى المستقبل لحماية أجيالها، يجب عليها الأخذ بأسباب البقاء في الصدارة بكل ما تعنيه من تحديات وتبعات.

يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن هذا الإنجاز، عبر حسابه على «تويتر»: «دولة الإمارات بقيادة خليفة ورؤية محمد بن راشد، تخطو خطوات راسخة نحو الريادة، في حقول علوم المستقبل وتكنولوجيا الاتصالات، ونجاح مهمة القمر الصناعي (الياه 3) بمشاركة وإدارة عقول إماراتية طموحة، إنجاز جديد، يجسّد رؤيتنا لبناء غد أفضل لأبنائنا والبشرية جمعاء».

تهانينا لقيادتنا ولجميع فرق العمل في شركة «الياه سات»، وللقائمين على الإنجاز إلى جانب الشركاء، ودولتنا ستواصل دعم شبابنا الطموح ومؤسساتنا الوطنية، للاستثمار في تطوير التقنيات والاستفادة منها، لما فيه خدمة أهدافنا الاستراتيجية ومنفعة شعوب العالم.