تورّط الدوحة ومواصلة التضليل

رفضت الدوحة وتمنعت عن الاعتراف بدعمها الإرهاب، بل إنها شنت حملات إعلامية وسياسية محمومة لتنفي اتهامات الدول المقاطعة لها، وتحديداً عند الإعلان عن قوائم الإرهابيين التي ترعاها.

لم يكن هذا السلوك المشين قابلاً للاستمرار، لأن الدول الأربع أصدرت تلك القوائم وفقاً لمعلومات موثقة لديها، ولدى عواصم عربية ودولية حول تورط الدوحة بها، من حيث التمويل والتوجيه والصلات التنظيمية والأمنية.

حكام قطر أقروا أخيراً ما رفضوا الاعتراف به سابقاً، وأصدروا قائمة إرهابيين أغلب من فيها أشارت إليهم دول المقاطعة بالاسم، وهو إقرار يثبت صلة الدوحة الأمنية بهذه التنظيمات والأفراد، ولم يأت إلا بعد المقاطعة والضغوط الدولية للتخلي عن هذه المجموعات والأسماء.

هذا الإعلان القطري الذي جاء على استحياء ودون رغبة بربطه بقوائم الدول الأربع، يشير إلى أن نظام الدوحة مارس تضليل شعبه ولا يريد الإقرار بتبديده الأموال الطائلة في مغامرات إرهابية، ولا حتى تبرير رفضه سابقاً هذه القوائم ثم الاعتراف بها.

في تغريدة مهمة لمعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أكد أن عشرة أسماء من أصل تسعة عشر تم الإعلان عنها من جانب الدوحة، سبق أن أدرجتها الدول الأربع في قوائمها الثلاث، وأن قطر بعيداً عن المكابرة تؤكد الأدلة تورطها، وأن دعمها للتطرف والإرهاب هو جوهر أزمتها.

كان بإمكان حكام قطر تجنب كل هذه الأزمات التي أصابتها بسبب سياساتها، من خسارة لجوارها الخليجي والرفض العربي لممارساتها، إضافة لتحالفها مع الأتراك والإيرانيين والكل يدرك مشاريعهما ضد المنطقة، وأزمتها بعد المقاطعة على المستويات السياسية والاقتصادية، لكنها للأسف فضلت التصرف بإنكار كل المعلومات والأدلة، وواصلت سياساتها القائمة على المكابرة الباطلة، وهذه السياسات هي وحدها من يدفع ثمنها، ولا تؤثر نهاية المطاف على الخليج العربي ولا على العرب.

هل يستطيع النظام القطري أن يخرج ليتحدث عن السبب الذي جعله يرفض طلبات الدول الأربع، وإنكاره صلته بقوائم الإرهاب طوال الفترة الماضية، ثم يأتي متأخراً ليعترف بكل ما تحدثت به هذه الدول؟!. ولماذا لا تعتذر الدوحة عما مضى بدلاً من مواصلتها ذات الدور، أي الاعتراف سراً أمام عواصم نافذة بكل هذه المعلومات والتصرف علناً بطريقة مختلفة.

هذا أمر لن يحدث لأن نظام الدوحة أجاد تزييف الحقائق فقط، ويواصل أداءه الفاشل بدور الضحية، وهذا التضليل لن يمر على الداخل القطري الذي يعرف أن الدول الأربع ليست ضده، وأن من وضعهم في هذا المأزق هو نظامهم الذي يبدد ثرواتهم على تمويل الإرهاب والجماعات المسلحة وتثوير الشعوب، وإثارة الفوضى والقلاقل وتصنيع مواجهات سياسية ومذهبية وطائفية في كل المنطقة.

في كل الحالات لن يفيد قطر تقديم الاعترافات بشكل سري وجزئي، بل عليها العودة إلى الرياض والبحث عن تسوية لأزمتها والإقرار بكل ما قامت به، والوصول إلى حل جذري على أساس تنفيذ كل المطالب التي سبق التقدم بها، وبدون ذلك ستبقى الدوحة أسيرة لأوهام المعاندة والمكابرة.