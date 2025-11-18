في حضرة الكتاب نسمو

أقيم معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام 2025 تحت شعار «بينك وبين الكتاب»، احتفاءً بحالة التفاعل الإيجابي بين القارئ والكلمة، وبين الكتّاب وإصداراتهم الجديدة التي يفخرون بها في كل عام. هذا الحدث الثقافي المتجدد يجد دائماً التقدير والاهتمام من القرّاء ودور النشر ووسائل الإعلام، لما يمثله من فخر واعتزاز بإصدارات تحمل بين طياتها لآلئ معرفية تزيد من رصيد القارئ الثقافي، وتنقله إلى عوالم من المتعة والفكر في آن واحد. ومن قلب الحدث نقلت البرامج والقنوات التلفزيونية، إلى جانب المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، تفاصيل المعرض لحظة بلحظة، لتضع عشاق القراءة والكتاب في عمق التجربة الثقافية.

يواصل معرض الشارقة الدولي للكتاب تألقه عاماً بعد عام، جامعاً بين ثقافات العالم على أرض الشارقة التي أصبحت عاصمة دائمة للثقافة والمعرفة، فبمشاركة مئات الناشرين والكتاب من مختلف الدول تحول المعرض إلى مساحة حوار عالمي تتلاقى فيها اللغات والأفكار والتجارب الإنسانية، في مشهد يؤكد مكانة الشارقة جسراً للتواصل الثقافي بين الشرق والغرب. ولا يقتصر الحدث على عرض الكتب المتنوعة فحسب، بل يمتد ليقدم ورشاً فكرية وندوات أدبية ومقابلات وجلسات حوارية تثري الوعي وتغذي الخيال، لتبقى الشارقة بذلك منارة للقراءة ومنبراً لعشاق الكلمة.

الثقافة والمعرفة هما الركيزتان الأساسيتان للتنمية والتطور، فالاستثمار في الكلمة والفكر هو استثمار في المستقبل وفي الأجيال القادمة. وشعار «بينك وبين الكتاب» لا يعبّر عن علاقة مؤقتة أو لحظة عابرة، بل عن ارتباط عميق ومستمر يرافق الإنسان في رحلته نحو الوعي والرقي والتميز.