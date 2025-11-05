المتحف المصري منصة ثقافية وركيزة للهوية

لا أعلم كيف، وبتلقائية بعيدٌ عهدي بها، وأنا أشاهد افتتاح متحف مصر الكبير يوم السبت الماضي في القاهرة، وجموع الحضور من قادة العالم، ونخبه الفكرية والثقافية، شاخصة أبصارها ترقب التتابع التاريخي في شكل صور أبدعتها التقنية العالية، لحكاية أمة في تجددها المستمر.

بينما كذلك، استدعيت شاعراً يشاركني لحظة جياشة مشحونة بالتاريخ والعاطفة القومية وشيء من شجن، هو شاعر النيل حافظ إبراهيم، لنردد معاً بيته الأشهر في قصيدة عصماء: (وقف الخلق ينظرون جميعاً / كيف أبني قواعد المجد وحدي).

إنها الحقيقة القديمة المتجددة؛ فالمتحف اليوم، فعلاً لا قولاً، يتحدث لا عن نفسه، بل عن مصر التي في خاطر الجميع: (أنا تاجُ العَلاءِ في مفرق الشرق ودراتهُ فرائد عقدي).

فما الذي عند الأمم الأخرى يثنينا ألا نفتخر بشعوبنا وأمجادنا: (أي شيء في الغرب قد بهر الناس جمالاً ولم يكن منه عندي)، لا شيء يا مصر إلاكِ عند التحديّ.

بعيداً عن التحليل الهندسي المعماري لتصميم المتحف المصري الكبير، وبعيداً عن تأثيره على أبحاث علم المصريّات وصون الآثار، وعن الفعاليات الاحتفالية المبهرة التي خطفت الأنظار، وتأثيرها على الصورة الدولية لمصر في العالم؛ فقد كان للمهتمين العالمين نظرتهم إلى المتحف المصري الجديد، بوصفه حدثاً استثنائياً على صعيد التصنيف، والعمارة، والأهمية الأنثروبولوجية، أما افتتاحه فعدّ نقطة تحول في العرض الثقافي الفني المصري والعالمي.

في نظر علماء الأنثروبولوجيا، المتحف الكبير ليس مجرد فضاء لعرض القطع النادرة، إنما هو إعادة تعريف لمفهوم المتحف بصفته مركزاً للحوار الثقافي؛ إذ يجمع بين الفنون والعلوم والتاريخ، في نموذج يعكس التواصل بين الماضي والمستقبل، ويجدد تمتين الوصل بين المصريين وجذورهم في لحظة تاريخية فارقة، تمر بها أممُ المنطقة وشعوبها، كما يعزز مكانة التراث المصري كمورد ثقافي وركيزة لهوية إحدى أهم الأمم في حضارة المنطقة العربية.

أما من حيث التصنيف، فكونه المتحف الأكبر في العالم بالآثار، منح جائزة المشروع الأفضل عالمياً.