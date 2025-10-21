رسالة أمل تعيد الطمأنينة

في تلك الساعات التي مرت كدهر، عاش والدا الطفل فهد، وهو مواطن في الثامنة من عمره ومن أصحاب الهمم «التوحد»، تجربة لا يتمناها أي أب أو أم.

فقد أدخل اختفاؤه المفاجئ هذه العائلة في دوامة من القلق والترقب، بينما كان الوقت يمر ببطء قاتل؛ إذ كانت كل ثانية تزيد من مشاعر الخوف، وكأن عقارب الساعة قد توقفت عن الدوران.

وفي خضم هذا المشهد المؤلم، برزت «رسالة أمل» لتقلب القصة برمتها رأساً على عقب، وتحولها من مأساة محتملة إلى حكاية إنسانية تبعث في القلب السكينة والطمأنينة.

ذكرت والدة الطفل أم محمد، وهي ناشطة في دعم أصحاب الهمم أن ساعات القلق التي عاشتها العائلة كانت صعبة، خصوصاً مع وجود أعمال حفر قرب المنزل ودخول الليل، لكنها في الوقت ذاته كانت شاهدة على قوة التماسك المجتمعي، إذ تلقت عشرات الاتصالات فور نشرها إعلان البحث عن ابنها عبر مجموعات «واتس أب» ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أم محمد أن التجربة كانت درساً مهماً لها ولطفلها، إذ دفعتها إلى التفكير في وضع خطة أكثر وضوحاً معه، وتعزيز وعيه بضرورة الاستئذان عند الخروج.

وأضافت: «ابني عاد إلى حضني بفضل الله، ثم بفضل الناس الطيبين، وهذه التجربة منحتني يقيناً بأن مجتمعنا لا يترك أحداً يواجه التحدي وحده». في زمن القلق والارتباك، قد تكفي رسالة صادقة تحمل بين طياتها نسمة أمل لتعيد الحياة إلى مسارها الصحيح.

فقد عاد الطفل إلى أحضان والديه بعد ساعات عصيبة من الانتظار والخوف والترقب والدعاء، لكن الحكاية الأعمق أن المجتمع بأكمله شعر وكأنه جزء لا يتجزأ من هذه القصة، وتمكن من استعادة أحد أبنائه بعد خوف من خطر محتمل. إنها قصة، بلا شك، تعيد إلينا الثقة بأن الخير ما زال موجوداً، وأن «رسالة أمل» ليست مجرد شعار، بل وعد صادق بأن الأمل دائماً أقرب مما نظن، ولله الحمد.