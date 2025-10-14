كبارنا شموع تنير دروبنا

تقول الجدة بنبرة حزينة: «أغلب من كانوا في مرحلتي العمرية قد انتقلوا إلى الرفيق الأعلى، وقد اشتقت إليهم كثيراً، وأشعر بالوحدة والحنين في غيابهم، فهل يا ترى سألحق بهم قريباً؟».

فيرد عليها أحد الأحفاد مباشرة: «بسم الله عليج أماية، الله يعطيج طولة العمر وتبقين معانا دايماً وأنتِ في أفضل حال».

حين نتأمل وجوه كبار المواطنين، ندرك أنهم ليسوا مجرد أفراد في العائلة، بل هم الذكريات وأجمل وأروع التفاصيل، والتاريخ الحي الذي يحكي حكاياتنا بأدق معانيها. إنهم بلا شك زرعوا فينا القيم التي لا يبهت بريقها مع مرور الزمن وتغيّر الأحوال.

والسنوات التي مضت من حياتهم زادتها رونقاً وجمالاً، لكنها في الوقت نفسه سلبتهم كثيراً من رفاق العمر الذين شاركوهم محطات الحياة، بفعل كبر السن وتغيّر الحالة الصحية.

ومع كل ما يحمله العمر من وقار وجمال، إلا أن هذه المرحلة لا تخلو من تحديات صعبة، أبرزها الوحدة التي يشعر بها كبار المواطنين بعد فقدان الأقران أو ابتعاد الأبناء لانشغالهم في زحمة الحياة.

وإلى جانب ذلك، تتضاعف التغيرات الصحية والنفسية، وهو ما يستوجب دعماً متواصلاً من الأسرة على وجه الخصوص، ومن المجتمع عموماً، بما يضمن لهم حياة كريمة.

فالأسرة هي الحضن الأول والأكثر دفئاً لكبار المواطنين، لأنها تمنحهم الحب والرعاية والاحترام. ولا بد أن نتذكر دائماً أن البر الحقيقي لا يكون بالكلمات وحدها، بل بالاهتمام العملي، والإصغاء إلى قصصهم، ومشاركتهم أبسط تفاصيل الحياة اليومية، وعدم عزلهم عن القرارات والأحداث. فالبيت الذي يخلو من كبير، يخلو من بركة.

إن كبار المواطنين ليسوا مجرد مرحلة عمرية تمر، بل هم عنوان للقيم والبركة، ورمز للوفاء والجذور الممتدة. ومن واجبنا جميعاً أن نكون لهم سنداً وعضداً، وأن نحفظ مكانتهم في قلوبنا ومجتمعاتنا. فوجودهم بيننا هو النور الذي يضيء دروبنا، والبركة التي تحفظ توازن حياتنا، والذكرى التي تبقى حيّة مهما تغيّرت الأيام.