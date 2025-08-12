من الصعاب تصنع القمم

في الحياة هناك من يقف أمام العاصفة ليشتكي من شدتها، وهناك من يجعل منها قوة تدفعه وتعطيه حافزاً للمضي إلى الأمام. بعض الأشخاص يمتلكون كل المقومات الإيجابية والظروف الصحية المناسبة، ومع ذلك يعلقون تهاونهم واستسلامهم على شماعة الإخفاقات أو الظروف.

وفي المقابل هناك من يتجاوزون ما يواجهونه من تحديات صحية، ليصلوا إلى أعلى المراتب، وينشروا الطاقة الإيجابية من حولهم.

قصة سيف الفلاسي، الشاب الكفيف الذي دعمته عائلته واحتوته بحب ولم تُشعره يوماً بأي اختلاف حتى تولى منصباً قيادياً، ليست مجرد سيرة نجاح فردي، بل رسالة إنسانية عميقة لكل من يعتقد أن الظروف قد توقفه أو تمنعه من الاستمرار والتميز في طريق النجاح. لقد أثبتت هذه القصة أن فقدان إحدى الحواس لا يعني فقدان الاتجاه، بل قد يكون فرصة عظيمة لاكتشاف قدرات كامنة لا يعرفها المرء عن نفسه.

ما يميز أصحاب المسارات الاستثنائية هو ذلك الوقود الداخلي الذي لا ينضب، والذي لا يتوقف عند حدود الإنجاز الشخصي، بل يترك أثراً ملحوظاً في المجتمع ويكسر الصور النمطية عن بعض أصحاب الهمم، بفضل الإرادة التي تشتعل في أعماقهم، فتدفعهم للمضي قدماً حين يتوقف الآخرون.

بلا شك، الإرادة الحقيقية ليست رغبة عابرة، بل قوة ذهنية تعيد صياغة الواقع وتحول العوائق والمطبات إلى فرص استثنائية.

في النهاية تبقى قصص النجاح الحقيقية مثل بصمة ضوء في قلب الظلام، تذكرنا أن الطريق قد يكون وعراً ومليئاً بالتحديات والصعاب، لكن الخطوة الأولى، المتسلحة بإيمان راسخ وثقة بالقدرات، قادرة على فتح أبواب قد لا يتخيلها العقل. سيف الفلاسي لم ينتظر أن تتبدل الظروف، بل حاول بعزيمة وإصرار، وصنع من جميع تحدياته سلماً صعد به نحو القمة. فليكن في حياتنا جميعاً إيمان شبيه، وإصرار لا ينكسر، وعزم يكتب لنا نحن أيضاً رحلة تسطر بماء الذهب، قصة نجاح من التحدي إلى التميز.