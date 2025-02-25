على فكرةتعفن الدماغ الرقمي

هل تجد نفسك لاإرادياً تقضي ساعات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي وأنت في عز انشغالك؟ هل يجذبك المحتوى الذي يستهلك وقتك وطاقتك، ويؤثر على راحتك النفسية والجسدية؟ مع مرور الوقت، قد تتحول هذه العادة إلى إدمان يضعف تركيزك وإنتاجيتك، ويؤثر على إدراكك وقدراتك العقلية على المدى البعيد.

أعلنت دار النشر التابعة لجامعة أكسفورد البريطانية، بعد تصويت عام، وتقييم من خبراء دار النشر عن الكلمة المختارة في عام 2024، وهي «تعفن الدماغ»، التي تصف التدهور المفترض للحالة العقلية للإنسان نتيجة الإفراط في استهلاك المحتوى التافه، الذي يفتقر إلى القيمة الفكرية.

ووفقاً لمقال نُشر على موقع «نيوبورت»، التابع لمؤسسة متخصصة في علاج الشباب البالغين، يُوضّح أن «تعفن الدماغ» يُعتبر حالة من الضبابية العقلية الناتجة عن الاستخدام المفرط للشاشات، وهو مصطلح يشير إلى ظاهرة حقيقية لا ينبغي الاستهانة بها. فعند قضاء ساعات طويلة في تصفح الإنترنت، فإنك تتعرض لكمّ هائل من البيانات، بما في ذلك الأخبار السلبية والصور المعدلة بشكل مثالي من قِبل الأصدقاء أو المشاهير، وقد تجعلك تشعر تلقائياً بالنقص أو الدونية.

حتماً، يؤدي استيعاب الكميات الهائلة من هذا النوع من المحتوى إلى إرهاق ذهني، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات التركيز والإنتاجية، لا سيما بين فئة الشباب.

وقد أشارت بعض الدراسات، مثل دراسة بعنوان «العقل الإلكتروني»، إلى أن الإنترنت قد تُحدث تغييرات حادة في الإدراك، وذلك بسبب تأثيرها الكبير على المادة الرمادية المسؤولة عن الانتباه والذاكرة في الدماغ. كما أُجريت دراسة أخرى بعنوان «أثر إدمان وسائل التواصل الاجتماعي على أداء الشباب البالغين»، شملت أربع جامعات حكومية في الصين، وأظهرت النتائج التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على بعض مهارات التخطيط، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات.

إذاً، لا بدّ من إعادة ضبط العادات الرقمية من خلال تقنين استخدام الشاشات، وموازنة التعرض للمحتوى الرقمي بأنشطة تعزز الإدراك، وتنمي التركيز، وتحفّز الإبداع.