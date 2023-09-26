تطوير الكفاءات الإعلامية

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يقام منتدى الإعلام العربي خلال دورته 21 هذا العام، تحت شعار «مستقبل الإعلام العربي»، الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. هذا المنتدى الاستثنائي، الذي يسلط الضوء على واقع الإعلام العربي وتأثره بحداثة تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي لها دور لافت في تطوير العمل الإعلامي العربي، وتعزيز الإسهام الإيجابي في صنع مستقبل أفضل له.

«الشباب هم ثروة الإمارات الأغلى، والاستثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم أولوية وطنية، لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، التي تشهدها دولة الإمارات، التي تؤمن بأن الشباب هم سرّ نهضتها»– صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ولذلك، يسبق المنتدى الإعلامي يوم تمهيدي بعنوان «المنتدى الإعلامي للشباب»، الذي ينعقد بالتزامن مع فعاليات منتدى الإعلام العربي، والتي تعتبر الخلوة الإعلامية الخاصة بالشباب، مخصصة حصرياً لهم، حيث تحرص على إعداد جيل من الإعلاميين الذين يمتلكون المهارات اللازمة في التطوير الإعلامي بحرفية، فهم الأكثر اطلاعاً على كل ما هو جديد في التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى امتلاكهم المهارات والقدرات الكافية لاستخدام الابتكار والإبداع، بالإضافة لبناء إعلام قوي ومتفرد ومستدام.

«المنتدى الإعلامي للشباب» هو بلا شك تحفيز للطاقات الشابة، وتعزيز مشاركتها الفعالة في صنع إعلام المستقبل، التي تزيد من رغبتهم في صنع الاختلاف الاستثنائي في مجال الإعلام، في هذا المنتدى يشارك أكثر من 200 طالب وطالبة معنيين بالإعلام، في أبرز الفعاليات التي تضم مجموعة متميزة من المتحدثين، الذين يسلطون الضوء على أبرز الفرص المتاحة في قطاع الإعلام، وآخر تطوراته، بهدف بناء جيل جديد من الكفاءات الواعدة، التي تصنع الفرص لإعلام متطور مواكب للتقنيات ومتطلبات المرحلة الراهنة.