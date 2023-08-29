مسيرة عطاء لا تنضب

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بكل فخر يأتي اختيار «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، شعاراً ملهماً للمرأة الإماراتية في عام 2023 بعنوان «نتشارك للغد» الذي يحمل رسالة وأهدافاً تقع في صميم استراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تواكب مرحلة متجددة تسبق بها التوجهات العالمية التي تنشد باستمرار ملف تمكين المرأة في المجتمعات.

لقد أثبتت المرأة الإماراتية أنه لا وجود لكلمة مستحيل في قاموسها من خلال دورها الفاعل في بناء المجتمع وعطائها المستمر والمثمر في تخطي جميع الصعاب والعقبات، وإنجازاتها اللافتة التي بدأت تبرق حين أشرقت شمس الثاني من ديسمبر عام 1971.

تعتبر المرأة الإماراتية ملهمة ولها إنجازات شامخة يشار لها بالبنان وتمتلك طموحات كبيرة تعانق السحاب، واليوم بلا شك أصبحت المرأة مصدر فخر وخير مثال للأجيال الصاعدة التي لها أبلغ الأثر في اكتشاف طموح واهتمامات الأبناء وصقل وتطوير مهاراتهم، ولكن هل المتابعة والحرص الإيجابي قد يساعد الأبناء في تحقيق أهدافهم؟

الحرص الإيجابي واكتشاف الأسرة مواهب وإبداع الأبناء منذ الصغر يزيد من العزيمة والمعنويات التي تضمن اختياراتهم الصائبة في مسيرة حياتهم العلمية والعملية.

تقول إحدى السيدات، إن ابنتها بكل فخر كانت الأولى في الثانوية العامة على مستوى الدولة وأخبرت والدتها برغبتها الملحة في الالتحاق بإحدى الجامعات خارج الدولة التي توفر التخصص الذي ترغب فيه لأنه يتناسب تماماً مع ميولها، لوهلة انتاب الأم الشعور بالقلق فهي لم تكن تتقبل فكرة اغتراب ابنتها أساساً، ولكنها لم تكن تريد أن تتخذ قرارات مصيرية بناءً على مشاعر واهية.

المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة نهضتنا وتقدم مجتمعنا، ودولة الإمارات من الدول الرائدة في مؤشرات تمكين المرأة، نبارك للمرأة الإماراتية ونقدر عطاءها اللامحدود وتضحياتها ودورها المحوري والأساسي في المجتمع، ونبارك لجميع نساء العالم العربي، ونرجو لها مسيرة عطاء دائمة لا تنضّب.