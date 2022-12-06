أقنعة باهرة الجمال

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شاءت الأقدار أن ترتبط إحدى النساء بأكثر الرجال وسامة «صاحب الكاريزما» الذي لا يتكرر فقد أثبت أنه مختلف من خلال الشهرة الواسعة والنجاح الذي حققه في مجال عمله، كثيرات يتمنين الارتباط برجل مثله، وهذا الارتباط حدث سريعاً لأنه من أقرباء والدتها المقربين جداً.

ولكن فعلاً ليس كل ما يلمع ذهباً فهذه الفتاة وبعد الارتباط الرسمي والعيش مع زوجها تحت سقف واحد، حيث ألغيت جميع المسافات وسقطت الأقنعة الباهرة، أصبحت شخصيته أكثر وضوحاً، وأدركت الزوجة بعدها أنه شخص نرجسي كان يضع قناعاً جميلاً يخفي خلفه نفساً معتلة بالية.

«النرجسية» هي حب النفس لدرجة العشق الذي يترافق معها الغرور والشعور بالأهمية المبالغ فيها ومحاولة كسب محبة الناس على حساب الآخرين، ومن مواصفات الشخص النرجسي اهتمامه بمظهره وحضوره بشكل كبير، لأن لديه الأنا الواثقة بأنه يستحق أن يكون محل إعجاب الجميع. إذاً كيف بإمكان الزوجة التعامل مع الزوج النرجسي؟

أولاً: تجنبي نقده لتتفادي غضبه، لأنه لا يرى نفسه يقع في الخطأ، وحاولي تقديم بعض النصائح بطريقة ذكية، وتزويده ببعض كلمات الإطراء والمدح.

وثانياً: امنحيه الحب والاهتمام الذي قد يكون بحاجة إليه ليشعر بالثقة بالنفس. وأما ثالثاً، فشاركيه اهتماماته لأنها تعتبر من الأمور المهمة بالنسبة له والتي تجعله سعيداً وبذلك ستكونين مقربة لقلبه، ورابعاً: عبري عن استيائك من طريقته التي لا تعجبك في بعض الأمور وأنك تستحقين ما هو أفضل.

وأخيراً: تذكري أنه على الرغم من أن الرجال النرجسيين في الغالب يكون تركيزهم على نجاحاتهم فقط، ولكن بحكم حبهم للكمال فنجاحك بحد ذاته سيجعله يتمسك بك، لا تجعلي الزوج النرجسي مركز حياتك واهتمي بنفسك والأبناء، وحاولي تقديم الاهتمام قدر المستطاع، وتيقني دائماً أن سعيك ببذل الجهود الفائقة لتغيير الآخرين قد يكون هباء.