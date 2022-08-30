سحر الأسلوب

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في يوم رأى أحد الملوك رؤية غريبة، وهي أن كل أسنانه قد تكسرت، هرع الملك، وطلب أحسن مفسر للأحلام في البلدة، وحين قص عليه ما رأى في منامه انصدم المفسر، وأخبره متأسفاً أن جميع أهله سوف يموتون أمامه، وسوف يشاهد موتهم، ويحزن عليهم كثيراً، حينها جن جنون الملك، وغضب وطلب أن يطردوه ليس فقط من القصر، ولكن من البلدة أيضاً، وأن يستبدلوه بمفسر آخر أفضل منه، أتى المفسر الآخر، وقص الملك الحلم فقال له المفسر مبتسماً «بشرى بشرى أيها الملك، التفسير هو أنك أطول أهل بيتك عمراً» فرح الملك وأجزل له العطايا.. هو نفس التفسير، ولكن الأسلوب كان مختلفاً.

منْ لانتْ كلمتُه وَجَبَتْ محبّته.

كلماتك مع الناس تحدد موقعك في حياتهم، كم من علاقات انتهت بسبب كلمة، وكم من حقوق سُلبت بسبب كلمة، وكم حالة صحية تدهورت بسبب كلمة؟

الأسلوب الجميل والراقي وعذوبة الكلم تعد أقصر طريق إلى قلوب الناس، وبهم تكتسب المحبة، وتضمن استمرارية العلاقات، وهي التي تتحدث عنك في غيابك، وتمثلك لدى الآخرين، وبالتالي تجعل الناس دائماً يتشوقون لحديثك المفعم بالجمال والفائدة، أما أصحاب الأسلوب السلبي فيثيرون النفور، وعدم تقبل الطرف الآخر، ويستزفون الطاقات، لأنهم دائمو الشكوى، ونظرتهم للناس ضيقة وسلبية، ويتوقعون الأسوأ على الدوام.

إذاً كيف تتمكن من الحصول على محبة الناس واكتساب قلوبهم؟ حاول أن تنتقي الكلمات واختر أجملها، وكن مبتسماً، وركز على الأشياء الجميلة لدى الأشخاص وأبرزها، أما العيوب فاعرضها بطريقة لبقة وغير مباشرة، وحاول أن تقلل من المزاح الثقيل، واختر الوقت المناسب لذلك، واحرص أن تكون واضحاً، وابتعد كل البعد عن التلون والنفاق.

الأسلوب والتعامل مع الناس فن نظراً لاختلاف سلوكهم وطباعهم، لذا حافظ على أسلوبك الساحر والراقي، ووفر بناء جيداً من حسن التعامل، وستكسب حب الناس، وتضمن استمرارية أغلب العلاقات.