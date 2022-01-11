صياغة مستقبل الحكومات

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عام 2022 سيكون عاماً مميزاً لدولة الإمارات.. هذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأن هذا العام سيكون مختلفاً، لأنه كما ذكر سموه عام 2019 «سيكون لدينا إكسبو استثنائي.. وقمة استثنائية.. وسنستضيف العالم لنتحدث عن المستقبل»، لتكون القمة محطة رئيسة في أجندة أكثر من 190 دولة.

وقد حدد سموه الخطوط العامة للقمة العالمية للحكومات في دورتها الثامنة، التي ستعقد تحت شعار «تشكيل حكومات المستقبل»، وتتزامن مع اختتام فعاليات إكسبو 2020 دبي الحدث الدولي الأبرز على مستوى العالم.

وستتضمن القمة العالمية للحكومات 8 محاور تركز على تصميم مستقبل أفضل للإنسانية، وستشهد عقد 50 جلسة استراتيجية، وستشارك فيها حكومة دولة الإمارات إلى جانب قادة الحكومات والمنظمات الدولية ونخبة المفكرين ومستشرفي المستقبل والخبراء من مختلف دول العالم.

وتركز القمة في محاور دورتها الثامنة في 29 و30 مارس 2022، على السياسات التي تقود التقدم والتنمية الحكومية، وتصميم مستقبل أنظمة الرعاية الصحية، والاستدامة للعقد المقبل، وتسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي، وتكنولوجيا المستقبل، وبناء مدن المستقبل، ومستقبل الأنظمة التعليمية والوظائف، وتمكين المرونة الاجتماعية.

القمة العالمية للحكومات منصة عالمية رائدة تجمع نخبة قادة الحكومات والوزراء والمسؤولين وصناع القرار من مختلف دول العالم في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية، لتبادل الأفكار والخبرات الحكومية التي تساهم في استشراف وصناعة مستقبل الحكومات.

وفي 2022 ستشهد القمة العالمية للحكومات تكريم الفائزين بنسخة استثنائية لجائزة أفضل وزير في العالم، التي تحتفي من خلالها بأصحاب أفضل التجارب النوعية التي تحتل مركز الصدارة لتشكل مثالاً يُحتذى لكافة المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، في تعزيز الابتكار واستشراف المستقبل ورسم معالم التوجهات الحكومية.