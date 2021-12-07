نواصل المسيرة

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«في عيد الاتحاد الخمسين.. نعتز بما حققناه خلال العقود الماضية، ونواصل مسيرة الإنجازات، بإصرار أكبر، وإرادة أقوى، وطموحات لا حدود لها.. رحم الله المؤسسين، وحفظ الإمارات، وأدام عليها الخير والعز والأمان» – صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

يوم الاتحاد، في الثاني من ديسمبر من كل عام، يحتفل بعيد الاتحاد، الذي يمثل ذكرى انطلاق الحلم، الذي أصبح واقعاً، بقيام اتحاد دولة الإمارات. وفي هذا العام، نحتفل بكل فخر، بخمسين عاماً من روح الوحدة، وصياغة الحياة الجديدة للخمسين عاماً المقبلة، بإصرار أكبر، وإرادة أقوى، وطموحات لا حدود لها.

وعلى الرغم من تحديات «كوفيد 19»، تمكنت حكومة الإمارات، من الانفتاح على العالم في «إكسبو 2020 دبي»، خلال احتفالات عيد الاتحاد، مع الالتزام بكل التدابير الاحترازية، والذي جعل الوضع الصحي أكثر استقراراً، وذلك بفضل الإجراءات والسياسات التي طبقتها الحكومة، منذ بداية الجائحة، بكل حب واهتمام.

فمن العبارات المطمئنة «لا تشلون هم»، إلى «الإمارات بخير».. تمكنا من الانتصار على الجائحة، والاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين، الذي لم يعد مناسبة محلية وحسب، بل مناسبة عالمية، خصوصاً بعد قرار «اليونيسكو»، باعتماد الثاني من ديسمبر «اليوم العالمي للمستقبل»، ما يمثل إنجازاً نوعياً، في سجل دولة الإمارات العربية المتحدة.

غرس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما زال يثمر، وسيظل يثمر، بفضل النهج الذي يسير عليه الوالد، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات. فالوطن اليوم، يجني ثمرة زرعه، والدولة ستظل دائماً بحاجة لجهود أبنائها، في مسيرتها الكبرى نحو الغد الأفضل، وذلك، بعد أن حققت إنجازات عظيمة، على طريق التطور والتقدم. كل عام ووطني أجمل الأوطان، اللهم أدم على دولة الإمارات أمنها واستقرارها وتطورها.