حدث استثنائي

كانت أيام الأسرة متشابهة إلى حدٍ كبير، حتى رزقت بطفلها الأول، المختلف عن بقية الأطفال الطبيعيين، فقد كان لهذه الصدمة الأولى، أثر كبير على نفسية الأسرة، خصوصاً بعد مراجعة الكثير من الأطباء، ليصرحوا ويؤكدوا بعدها، أن طفلهم من ذوي «متلازمة داون»، وقد لا يعيش طويلاً.

للحظة، انتاب الأم الخوف من الفقد، لكنها نفضت عنها هذه المشاعر السلبية، وتفاءلت بالخير، فالأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.

في إحدى الرحلات إلى أمريكا، وخلال وجود الأم في أحد المطاعم مع أسرتها، سألتها النادلة، إن كان طفل متلازمة داون الذي يقف بجانبها هو طفلها، ومن ثم أخبرتها بكل فخر، أن أخاها من متلازمة داون أيضاً، وهو يشارك بشكل منتظم في الأولمبياد الخاص بذوي الإعاقة، ويتم تكريمه دائماً، فتشجعت الأم، وحرصت هي وزوجها أن يمارس طفلهما بعض التدريبات للأولمبياد الخاص، وكانت هذه نقطة البداية لنجاحات متتالية، هذه قصة ملهمة لنجاح بطل متلازمة داون، التي تعانق النجاح بشكل لافت بالرغم من الاختلاف.

في عام 2021، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، حدث الكونغرس العالمي لمتلازمة داون بدبي، افتراضياً، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ابتداءً من 18 إلى 20 نوفمبر المقبل، والذي يجمع أكثر من 1500 خبير ومختص، وعدداً من ذوي متلازمة داون وأسرهم.

هذا الحدث الاستثنائي، سيعرض أهم التطورات الحديثة في المجالات الرئيسة ذات الصلة بمتلازمة داون، وسيقدم أفضل الممارسات والتطبيقات في كافة المجالات، وأمثلة عديدة على الدمج الكامل، وتجارب شخصية وآراء إيجابية بشكل عملي ومفيد.

كما أنه سيتيح فرصة كبيرة لتبادل المعرفة، ومعرفة قصص النجاح الملهمة. وستكون الفرصة متاحة لنا جميعاً، للمشاركة في هذا الحدث، ودعم هذه الفئة المهمة في المجتمع، من خلال التسجيل في موقع الكونغرس https://wdsc2021.org.ae