السعادة قرار

لا يمكن للإنسان في سكونه ونظرته السوداوية للحياة أن يجد السعادة الحقيقية فهي لا تأتي لأجله على قدميها لتلقي بنفسها بين أحضانه، وإذا كان البعض مسكونين بهذه الفكرة، فسيبقون رهن تعاستهم لأنهم اختزلوا فكرة السعادة في ذواتهم من دون علمهم.

للسعادة أبواب كثيرة، ولكن البعض يشوه معنى السعادة حين يربطها بالأشخاص المقربين في الحياة. أما البعض الآخر فيربط سعادته بلذة المنصب أو الشهرة التي قد تكون مؤقتة لأنها مكتسبة من الخارج.

السعادة الحقيقية تنبع من داخل الإنسان فهو الذي يصنع البهجة وليس الآخرون، فلو توقفت أجاثا كريستي التي تعد واحداً من أكثر روائيي الجريمة وكتاب المسرح نجاحاً في القرن الـ20 عند الباب الأول في حياتها الذي سبب لها الكثير من الألم والأسى بسبب خيانة زوجها، لماتت هماً وشقاءً من دون أن يعلم بها أحد، ولحرمت الناس كل الزخم الثقافي الذي خلفته بعد رحيلها، ولكنها بعد فترة قصيرة فكرت في الطريقة التي ستساعدها على لم شتات نفسها وشق طريقها نحو التميز والنجاح بالكتابة.

مجمل علاقات الإنسان في هذه الحياة ترتكز في 3 محاور، أولها علاقة الإنسان بخالقه بأن يكون أكثر قرباً منه، وثانيها علاقة الإنسان بنفسه بالتصالح مع الذات والإحساس بالرضا، وثالثها علاقة الإنسان بالمحيط الخارجي بأن تكون قائمة على الذوق الرفيع والأدب، فإن تم إيصال هذه المحاور إلى درجة التوازن تحققت سعادة الإنسان.

الحياة جميلة متى ما اعتنيت بتلوينها بالألوان الزاهية، ولذا تذكر دائماً وأبداً أن سعادتك بيدك أنت وهي مسؤوليتك.

إن كنت تريد أن تكون سعيداً كن سعيداً ولا تحاول أن تغير الدنيا لتحقق سعادتك بل حاول أن تغير نظرتك للحياة، وتذكر أن السعادة والتعاسة قرار يتخذه الإنسان، ولذلك قرر أن تكون سعيداً وستكون كذلك.