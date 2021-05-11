عصا سحرية للنجاح

لم يكن الروائي تشارلز بوكوفسكي مثالاً جيداً للحياة التي يسعى لها الجميع، ولكنه استطاع إيجاد رسالته في الكتابة، فلقد كتب آلاف القصائد و6 روايات وأكثر من 60 كتاباً على مدى 6 عقود.

كما أن طريقه الاستثنائي نحو تحقيق غايته لم يكن ليتحقق لولا حياته الفقيرة، وتعرضه للمضايقات من زملائه والضرب من والده آنذاك، فهذه الحياة الصعبة أعطته حافزاً لإيجاد غايته في الحياة رغم المحن.

اليوم كيف بإمكانك أن تضبط بوصلة أهدافك خلال الـ 5 سنوات المقبلة؟

أولاً: ضع أهدافاً محفزة بالنسبة لك، ولا بد أن ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤيتك الأكبر، ويجب الأخذ بعين الاعتبار بوضع الأهداف المرتبطة بأهم الأولويات في الحياة.

ثانياً: ضع أهدافك بذكاء من قبل Smart Goals وهي قاعدة تبين أهم المعايير التي لا بد أن تتصف بها أهدافك، فأولاً يجب أن يكون الهدف محدداً وواضحاً، فلا يمكنك أن تذكر رغبتك بالنجاح وحسب، بل تحدد الجانب والمجال الذي ترغب النجاح فيه. وثانياً أن يكون الهدف قابلاً للقياس بتحديد التواريخ والأرقام، وثالثاً أن يكون قابلاً للتحقيق بوضع أهداف واقعية، ورابعاً أن يكون ذا صلة بما تفعله وخامساً أن يكون مرتبطاً بإطار زمني محدد.

ثالثاً: كتابة الأهداف وتدوينها لجعلها حقيقية باستخدام الصيغة المناسبة التي تحمل العزم والتصميم، فبدلاً من كتابة أرغب في حضور دورة لتطوير الذات يمكنك استخدام عبارة سوف أحضر دورة لتطوير الذات.

رابعاً: الالتزام بخطّة العمل باستمرار ومراجعة مدى تقدمك، وتذكّر أن النتيجة النهائية قد تختلف، ولكن لا بد من الالتزام بالخطة حتى ولو تطلب الأمر تغييرها عدة مرات.

تيقن أنه لا توجد عصا سحرية لتحقيق النجاح، فالنجاح هو المارد الموجود بداخلك الذي يتحكم في قرارتك ويبذل كافة الجهود للإنجاز والتخلص من اليأس والاستسلام لتحقيق النجاح.