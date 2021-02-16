الإمارات تعانق التاريخ

بينما كان الجميع ينتظر اللحظة التاريخية الحاسمة، يعلن مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ قائلاً: إلى جميع الفرق إلى شعب دولة الإمارات إلى الأمة العربية والإسلامية نعلن نجاح وصول دولة الإمارات في مدار الكوكب الأحمر اللهم لك الحمد. فيصبح هذا الإنجاز الإماراتي نموذجاً مشرفاً تقتدي به الشعوب كافة.

إذا غامرت في شرفٍ مرومٍ، فلا تقنع بما دونَ النُجوم - المتنبي.

في الثامن من نوفمبر عام 1975 أطلق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أولى شرارات الثورة الفضائية في المنطقة واليوم في عام 2021 يحقق أبناء زايد الإنجاز التاريخي ليتحقق بذلك حلمه فيضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول الرائدة في صناعة الفضاء. ولقد أصبح إنجاز الإمارات في مجال الفضاء محط اهتمام الميدان التعليمي داخل الدولة ولذا أضافت المؤسسات التعليمية التخصصات المرتبطة بقطاع الفضاء لتصبح الخيارات المفضلة لدى الشباب، لأن إنجاز مسبار الأمل يعد بارقة أمل ومصدر إلهام وطموح لأبناء المجتمع كافة.

الطموح هو إجابات اليوم عن أسئلة الغد – إدغار كايس.

الطموح صفة تدفع الإنسان إلى الإبداع والتميز والعمل الدؤوب للوصول إلى الهدف المنشود في المستقبل والذي يتحقق أولاً بكتابة الهدف، وثانياً التحلي بالصبر وعدم اليأس فلا يمكن تحقيق ما تصبو إليه بين ليلة وضحاها، وثالثاً المثابرة بإعادة تقييم الأحلام والأولويات، ورابعاً القدرة على تقبل النقد البناء والابتعاد عن المحبطين، وخامساً تحفيز الذات من خلال الحصول على تغذية راجعة عند تحقيق الأهداف ومتابعة التقدم، وسادساً مكافأة النفس في فترة الإنجاز.

كل الذين حققوا طموحهم كان بسبب وجود حافز حقيقي وإرادة قوية في صنع الاختلاف، وأبرز دليل هو نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة بلد «اللامستحيل» والتي عانق طموحها التاريخ.