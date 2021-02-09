يداً بيد..

قبل فترة كتبت عموداً، ابتدأ بمقدمة من صنع خيالي كانت كالتالي:

خبر عاجل: «عُقدت اليوم إحاطة إعلامية تم الإعلان فيها عن الوصول إلى صفر حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، كما ودعت مستشفيات الدولة آخر مريض تعافى من الفيروس، اليوم تنتصر الإمارات للشعب، وينتصر الشعب للإمارات، دمتم والوطن بألف خير».

كان ذلك قبل 7 أشهر من الآن، ووقتها تواصل معي العديد من الأشخاص، وانتشر العمود على وسائل التواصل الاجتماعية كجرعة أمل، لأنه حلم شمرنا نحوه بالتزامنا، فكان واجباً غرس التفاؤل لنمضي، ولكن بعد هذا الشوط الطويل، هل سنسمع هذا الخبر قريباً؟ وهل ما زالت جملة «ملتزمون يا وطن» تميمة وطنية لا يشوبها أي ضعف؟

ما لبثنا أن تنفسنا الصعداء للعودة التدريجية للعمل والحياة والروتين، حتى بات الحرص عند البعض منا قاب قوسين أو أدنى من إهمال وعدم اكتراث، متجاهلين أن العدو لا يزال يتربص بنا الدوائر، حتى عاودنا الوقوع في الشراك ذاتها مرات عديدة؟ فهل شفعت موائد حفلاتنا المكتظة للحظة الانكسار، حينما رجحت كفة المصابين على المتعافين أياماً متواليةً؟

مما لا شك فيه أن الحرص المضاعف هو ورقة الحظ الرابحة الآن، هذا بالإضافة إلى أخذ اللقاح الذي يعد اليوم واجباً وطنياً يعكس حس المسؤولية المجتمعية، فالعقد قد فرط حينما بدأ البعض منا يستسلم بعد هذا الشوط الطويل الذي قطعناه، باتوا يتخلون عن أبسط الإجراءات الوقائية، عدا عن التجمعات غير المسؤولة والأعراس وخيم العزاء، التي تزاحمت فيها الأحزان والأفراح وكورونا أيضاً، وأتساءل ماذا سيجني من ينشر الإشاعات التي لا تمت للواقع بصلة حول اللقاح على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التخويف والتضليل؟

لنتوقف لحظة فقط، ألم تراهن القيادة على وعينا والتزامنا؟ ألا تستحق الإمارات منا بعض الصبر والروية والالتزام لنعبر هذا التحدي بسلام؟