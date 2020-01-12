حدد خمسين هدفاً للأعوام الخمسة القادمة

مجلس دبي يبدأ مسيرته برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مدشناً مرحلة جديدة في مسيرة دبي الحضارية الرائدة والمتميزة، ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الاجتماع الأول لمجلس دبي.

وفي تغريدات له عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه تم اعتماد تطوير خطة من خمسين هدفاً لدبي خلال الخمسة أعوام القادمة، سيتم الإعلان عنها خلال 60 يوماً».

وأضاف سموه في تغريدة ثانية: «أنه تم أيضاً اعتماد نظام جديد لحوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية». بإشراف مكتوم بن محمد، كما بين سموه في تغريدة أنه تقرر في اجتماع مجلس دبي البدء فوراً بتطوير مخطط حضري جديد للإمارة، وأعلن سموه البدء بتطوير مخطط اقتصادي لإمارة دبي لخلق قطاعات جديدة بما يضمن تفوقها وتنافسيتها العالمية وجاذبيتها الاستثمارية، وأعلن سموه أيضاً أنه خلال اجتماع مجلس دبي، تم إنشاء مجلس دبي للإعلام، واستحداث منصب نائب مدير عام لكافة دوائر دبي، واعتماد إطلاق برنامج قيادي بإشراف مجلس دبي لتأهيل مديري عموم ورؤساء تنفيذيين جدد، مختتماً تغريداته بالإشارة إلى أن تشكيل مجلس دبي بداية لسلسلة من التغييرات الإيجابية في الإمارة بما يتناسب مع الأوضاع الإقليمية والعالمية.

والحقيقة أن ما تم اعتماده في الاجتماع الأول لهذا المجلس، إنما يمثل بداية رائدة لقفزة حضارية جديدة، عودنا عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال قيادته مسيرة البناء والعطاء التي يرفع لواءها ليس في دبي وحسب وإنما على مستوى البلاد عامة.