أين تذهب في العيد؟

قالت لي سائحة سعودية شابة بحماس طفولي إنها المرة الأولى التي تصادف فيها مواطنة إماراتية في مكان لا يرتاده غير السياح، متسائلة أين يختفي الإماراتيون في الإجازات؟

الشابة السعودية جاءت برفقة ذويها لقضاء إجازة العيد في الإمارات كعادتهم في الإجازات، عبرت عن سعادتها وحبها للإمارات وأشادت بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين الشعبين السعودي والإماراتي، وتحدثت عن المعاملة المتميزة التي يجدها السائح السعودي ما إن تطأ قدماه أرض الدولة، بل وتغنت بالجهود الجبارة التي يقوم بها كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود من أجل ازدهار المنطقة.

الواقع أن كلام الشابة السعودية أثار لدي مجموعة تساؤلات، ترى ماذا يفعل الإماراتيون في إجازة العيد، خصوصاً أن امتحانات الطلبة تبدأ مباشرة بعد الإجازة، أين سيقضي الناس إجازة العيد؟

الحقيقة أن هناك أماكن ترفيهية عديدة في الدولة، لكن لماذا يفضل الإماراتيون السياحة الخارجية أو الدولية على المحلية؟

هل هو حب السفر وركوب الطائرات أو مجرد التغيير أو ربما بسبب ارتفاع أسعار الفنادق ووجهات الترفيه في الدولة، قد يكون السبب هو الهروب من حر الصيف وذلك سبب كاف.

دولة الإمارات اليوم ضمن أفضل عشرين وجهة عالمية وهي الأولى خليجياً، وجاءت الإمارات في المراكز العشرة الأولى عالمياً في 31 من أصل 90 مؤشراً. واستقبلت أكثر من 16 مليون زائر دولي العام الماضي، واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في محور السلامة والأمن، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً ضمن أفضل الدول في البنية التحتية للنقل الجوي في العالم.

وتشكل مدن وإمارات الدولة تنوعاً جاذباً سياحياً وثقافياً ومعلمياً وجغرافياً، بينما تعتبر دبي رابع أكثر مدينة يقصدها الزوار حول العالم وتتقدم بخطى متسارعة نحو تطوير قدراتها من خلال استثمارات استراتيجية، ومشاريع جذب سياحي فريدة من نوعها، كل ذلك مقومات جذب سياحي، لكن ترى ما الذي يجعل السائح المحلي يتجه إلى الخارج؟

لا أعرف الإجابة، ربما تكون الإجابة لدى الجهات المعنية، وأذكر قبل سنوات إعلان بعض الوجهات السياحية في الدولة عن تخصيص حزم من العروض والميزات للسائح المحلي، لكن يبدو أنها كانت مجرد خطط، من الواضح أنها لم تر النور، ربما لأن التركيز على السائح الوافد أجدى، مع أنني أعرف أن هناك دولاً كثيرة تنتظر السياح الإماراتيين في المواسم ببساطة لأن إنفاقهم على السياحة كبير، فضلاً عن أنهم شعب راق محترم.