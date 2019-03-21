الإمارات رائدة بشبابها

في فلسفة دولة الإمارات، الشباب أهم ركيزة من ركائز بناء حاضر ومستقبل الوطن، بجهودهم تبلغ الحكومة الرؤية، ومن خلالهم تحقق الدولة مؤشرات التنافسية بكفاءة وفاعلية، هم محور استدامة التنمية، بهم يحمى الوطن عند الشدائد والمحن، وبأفكارهم تسود الأمم، وبسلوكهم الإيجابي تصنع سمعة الدولة، وبولائهم تتحقق الريادة والسيادة للوطن.

الإمارات دولة شابة بشبابها، مأسست الاستثمار في الشباب؛ فخصصت وزارة للشباب، وأسست مؤسسة اتحادية ومجالس للشباب وأجيال المستقبل، ثم استحدثت مجلساً للتوازن بين الجنسين، فرسخت وعززت دور النصف الأول من المجتمع، فردمت الفجوة بين الجنسين، وباتت غالبية مشاريع وفرق العمل الحكومية الناجحة اليوم تدار تحت قيادة المرأة الإماراتية.

هذه الفلسفة الرشيدة تجلت في رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مخاطباً سموه أجيال المستقبل «على أن المستحيل هو وجهة نظر، والتفاؤل والإيجابية هما أسلوب حياة، حتى أصبح لدى الدولة فريق عمل واحد، هو الأكبر والأفضل، طلابه رجال، وموظفوه قادة، هدفنا في دولة الإمارات هو صناعة الأمل، وصناعة الحياة، وصناعة المستقبل، وإسعاد الناس»، عندئذٍ أكد سموه للعالم أجمع بأن الله سبحانه وتعالى أكرم دولة الإمارات بقيادة استثنائية، جعلت من الشباب صناع قرار، مكنتهم لتحقيق الرؤية، وأهلتهم حتى بلغوا الفضاء، ثم صنعوا بإنجازاتهم سمعة وتنافسية الوطن.

فبالشباب قفز جواز السفر الإماراتي من المرتبة 27 عالمياً في ديسمبر 2016 إلى المرتبة الأولى عالميا في ديسمبر 2018، ووصل عدد الدول التي يمكن للمواطن الإماراتي دخولها من دون تأشيرة (إذن دخول مسبق) إلى (167) دولة، وكان خلف هذا الإنجاز العالمي، فريق عمل من أبناء الوطن وقائد شاب دبلوماسي اسمه عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي جعل من جواز السفر الإماراتي جوازاً رائداً، وهوية وطنية سامية، حتى بات معياراً رئيسياً من معايير السعادة، كيف لا وقد أضحى الحصول عليه حلم كل إنسان على وجه الأرض، فهنيئاً لكل شاب إماراتي بقيادته الاستثنائية وجواز سفره الإماراتي.

وبالشاب اليوم وعلى أرض الواقع تترجم المبادرة العالمية لشباب الإمارات ليعزز الشباب الإماراتي دوره على المستوى العالمي، ويعرف بقيم وثقافة شعبه ومجتمعه، ويرسخ تجربة الإمارات الحضارية في التسامح والتعايش وبناء الإنسان وتمكين الشباب، كل ذلك يترجم عملياً من خلال أولمبياد «أصحاب الهمم».

*خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي



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