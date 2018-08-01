التغيير للأفضل

التقدم مستحيل بدون تغيير، وأولئك الذين لا يستطيعون تغيير عقولهم لا يستطيعون تغيير أي شيء - جورج برنارد شو.

كثير من الناس لا يتقبلون التغيير لأنهم لا يريدون الخروج من منطقة الراحة خوفاً من التورط في الأمور التي لا يتقنونها، فيتسلل إليهم الخوف شيئاً فشيئاً، ومن ثم يبدؤون بالتفكير في جميع العقبات المحتملة التي قد تواجههم وتعيقهم من النجاح في الحياة.

الخوف من التغيير يعد سمة من سمات بعض البشر، وتختلف حدتها من شخص لآخر. فالبعض يكون خوفه من التغيير كبيراً وغير قابل للسيطرة، وذلك ما يجعل البعض يستمر في وظيفة لسنواتٍ طويلة متوهماً بأنه لن يحقق النجاح في أي عمل آخر حتى وإن كان العمل الجديد سبباً في تحقيق أهدافه المرجوة للوصول إلى القمة.

البعض الآخر تجده يخاف من الزواج لأنه سيجبر على تغيير البيئة التي اعتاد عليها والروتين اليومي مع الأصدقاء الذي يعده جزءًا لا يتجزأ من حياته. وآخر يحرم نفسه من الأطفال خوفاً من تغييرهم لتفاصيل حياته المميزة، فيقول «قررت وزوجتي أن يتم تأجيل فكرة الإنجاب لعامين، وكلما اقتربت المدة من الانتهاء أعاود التأجيل خوفا من تحمل مسؤولية جديدة وتغيير حياتهم، لكن بالطبع كلما رأيت الأطفال وهم ينادون ذويهم أحن للأطفال كثيراً». كثيرة هي الأمور التي تحتم على البعض التغيير في الجانب الشخصي أو العملي ولكنهم يتخوفون منها حتى ولو كان هذا التغيير قد يكون سبباً في تغيير حياتهم نحو الأفضل.

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حسابه على تويتر «علمتني الحياة أن أهم إنجاز في الحياة هو قدرتك على تغيير حياة الناس. تيسير حياة الناس. تطوير حياتهم نحو الأفضل».

وفي رحلة إدارة التغيير في الجانب العملي، قد يكون الأمر صعباً للغاية وكأنك تحرك الجبال، لذا أولاً يحتاج المدير التنفيذي إلى تأسيس فريق سفراء التغيير من داخل المؤسسة، لأن لهم دورا كبيرا في قيادة التحول المؤسسي. كما ينبغي أن يكون المدير متمكناً من توعية الموظفين وتوضيح أدوارهم ومهامهم الجديدة بعد التغيير. ولا بد من نقل سياسة واضحة المعالم إلى جميع الموظفين وإشراكهم في عملية التغيير من خلال تسليط الضوء على الخطوات التي سيتم اتباعها، وإقناعهم بأهمية هذا التغيير في نجاحهم وبالتالي نجاح المؤسسة. ويتطلب أيضاً من المديرين تحليل وإبراز مهام الموظفين التي سيتم إنجازها في الخطة، والالتزام بقائمة تتضمن الأهداف والدورات التدريبية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بفاعلية. غالباً بتوضيح المدير للتحديات التي قد يواجهها الموظفون في مهامهم الجديدة سيساعد في تشجيعهم، وسيبث فيهم الرغبة في تطوير أنفسهم واستكشاف كيفية جني فوائد التغيير.

إذاً التغيير عبارة عن سلسلة من الأفكار والمشاعر ينتقل من (لا يمكن!) إلى (كيف؟)، مروراً بـ (محتمل جداً!) فالتغيير قرار ينبع من داخل الفرد، لذا قرر أن تتغير لتكون الأفضل وستكون كذلك.