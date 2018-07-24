التحديات في طريق النجاح

في يوم من أجمل أيام حياتها في ثالث أيام العيد والذي قضته برفقة عائلتها في رحلة ممتعة بين البحر والجبال في المنطقة الشرقية، كانت المتعة التي شعرت بها في ذلك اليوم لا تضاهيها متعة من لعب وضحك ومرح. ولكن في لحظة انقلب عالمها بأسره رأساً على عقب وأصبح كالكابوس بسبب تعرضها لحادث أليم. ولكنها استطاعت أن تحول هذه المحنة إلى منحة لأنها تغلبت على جميع التحديات التي واجهتها.

هذه الشخصية القوية والواثقة بنفسها والطموحة هي كليثم المطروشي التي تسعى دائماً للنجاح والعطاء بالرغم من تعرضها للإعاقة نتيجة الحادث الذي تسبّب في جعلها مقعدة على كرسي متحرك في عام 1990.

هذا الحادث بحد ذاته اعتبرته كليثم تحديا كبيرا استطاعت بقوة إرادتها ورضاها الداخلي أن تحول إعاقتها إلى قصة نجاح، فهي تردد دائماً العبارة التي تشع بالرضا بقضاء الله وقدره «أعتبر نفسي، بفضل الله، من الأشخاص الذين ولدوا مرتين: المرة الأولى يوم ولادتي البيولوجية، والمرة الثانية كانت وقت نجاتي من حادث السيارة«. اليوم كليثم المطروشي مديرة لفرع الفتيات بنادي الثقة لأصحاب الهمم والذي يمنحها فرصة كبيرة لدعم ومساندة الفتيات والإضافة إلى قائمة الإنجازات التي يشار لها بالبنان لأصحاب الهمم وثقافة الإعاقة في دولة الإمارات.

بعض أصحاب القصص الناجحة تُرفع لهم القبعات لأنهم لم يستسلموا للظروف الصعبة والمحن التي واجهتهم ولكنهم تغلبوا عليها بالإصرار والعزيمة بتذليل جميع العوائق.

«النجاح لا يُقاس بموقعنا بقدر ما يُقاس بقوة إرادتنا على الثبات أمام التحديات» - صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حفظه الله.

تكثر التحديات التي تواجهنا اليوم في مختلف جوانب الحياة والتي إما أن تكون في جانب التطورات السريعة التي نشهدها يومياً أو ضغوطات العمل أو تغير تعامل الناس معنا. وطبيعة البشر كلما سارت الأمور عكس الرغبات والتوقعات أو واجهتهم تحديات جديدة انتابهم الشعور بالضيق والاستياء لأنه أشبه بحصار داخلي وخارجي مزعج. وهذا الحصار قد يتجاوزه البعض بكل نجاح أو قد تجرفهم تحدياته وتعصف بهم.

لذا للتغلب على العقبات التي قد تعيق مسيرتنا نحو النجاح أولاً لا بد من الخروج من دائرة الراحة وذلك بتطوير الذات والعمل على مشاريع كبيرة مع أصحاب الخبرة لكسب مهارات جديدة. ثانياً، يجب علينا أن نتقبل لحظات الفشل لأنه قد يمهد الطريق نحو النجاح، فأغلب الشخصيات الناجحة اليوم حققت النجاح بعد فشل ذريع. وذلك لأنهم لم يسمحوا للكلمات المحبطة مثل»أنت فاشل، لن تستطيع" أن تقتل شغفهم وهمتهم.

ثالثاً: اكتساب الخبرة من تجارب الغير الناجحة لأنها تساعد في تطوير المفاهيم القديمة الخاطئة وتمكن من اتخاذ قرارات صائبة وناجحة لإدارة الأمور بفاعلية لتحقيق النجاح. من الطبيعي أن تواجهنا العديد من العقبات والتحديات في الحياة التي قد تقف كحاجز في مسيرتنا نحو النجاح ولكن من يتقدم ويبذل مجهوداً بكسر عوائق التحدي سيستطيع أن يصنع من أحلامه واقعاً ملموساً.