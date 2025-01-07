الشيخة هند.. عطاء استثنائي

شهدنا مؤخراً أسمى معاني التقدير والامتنان من خلال إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، حملة «شكراً الشيخة هند»، تكريماً لمسيرتها الاستثنائية وبصمتها اللافتة في مجالات الخير والعطاء، ودورها الملهم في ترسيخ قيم الأسرة الإماراتية وتعزيز التماسك المجتمعي.

لذلك، خصص سموه الرابع من يناير هذا العام 2025 لتكريم زوجته الشيخة هند بنت مكتوم، أم الشيوخ ورفيقة دربه وعونه في الحياة، التي ساهمت في بناء مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن، وكان لها أثر استثنائي في العمل الإنساني والخيري داخل الدولة وخارجها، لتحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان.

حصلت الشيخة هند بنت مكتوم على العديد من الجوائز والتكريمات البارزة تقديراً لجهودها ومبادراتها المتميزة، من بينها جائزة السيدة العربية الأولى في دعم قضايا المرأة والعمل الإنساني في دورتها الثالثة عام 2006، واختيارها الشخصية الذهبية لجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني عام 2013، إضافة إلى تكريمها بجائزة (الشخصية القرآنية المتميزة) عام 2016، وغيرها الكثير حتى يومنا هذا. فعلاً عطاء نوعي ومتفرد في العمل الخيري وبناء الإنسان.

في الواقع، تُعد رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دعوة لجميع الأزواج لتقدير مشاعر وعطاء وإنجازات شريكة الحياة، التي تسهم بلا شك في بناء أسرة قوية ومستقرة، قائمة على الحب والمودة، وتعتبر مصدر إلهام ودعم يمتد أثرها إلى المجتمع بأسره.

حتماً أسهمت رسالة سموه في نشر الأثر الإيجابي بين جميع أفراد المجتمع، كباراً وصغاراً، وسلطت الضوء على مبادرات الشيخة هند المؤثرة. وقد قامت إحدى الهيئات والمؤسسات بتزيين الشوارع الرئيسية لإمارة دبي بشعار الحملة، الذي عكس صورة إيجابية لجميع أبناء المجتمع، وعرّفهم بأهمية تقدير زوجاتهم والثناء عليهن، والرفق بهن في الحاضر والمستقبل.

شكراً الشيخة هند على العطاء الاستثنائي والمتميز.