هناك من يرى في نجاح دبي مصدر إلهام، وهناك من يراه إهانة شخصية!

تمدح دبي، فيتهمونك بالتطبيل. تشيد بإنجازاتها، فيتهمونك بالمصلحة. تقول إنك تحب الإمارات، فيبحثون عمّن دفع لك! وكأن دولة صنعت كل هذا النجاح، واستقطبت العالم إليها، ليس لديها ما يشغلها سوى شراء كلمات الإعجاب!

يا سادة، متى أصبح الاعتراف بالنجاح جريمة، والغيرة منه وجهة نظر؟ دعونا نتحدث بلغة الواقع، لا بلغة الأحقاد.

مطار دبي يستقبل أكثر من 95 مليون مسافر سنوياً، والمترو فيها ينقل الملايين، وخدماتها الحكومية تُنجز عبر الهاتف، بينما لا تزال مدن كبرى في العالم تُغرق سكانها في الطوابير والأوراق والمواعيد.

هنا، الأمن ليس رفاهية، والنظافة ليست استثناءً، والبنية التحتية ليست مشروعاً انتخابياً، واحترام وقت الإنسان ليس شعاراً يُرفع، بل واقع يُعاش.

والأهم أن النجاح لم يتوقف عند دبي. فأبوظبي تبني اقتصاد المستقبل، والشارقة تستثمر في الثقافة والمعرفة، وبقية الإمارات تتقدم في الصناعة والسياحة والاستثمار.

هذه ليست دعاية مدفوعة. هذه حقائق يستطيع أي إنسان أن يراها بعينيه.

ومن حق الجميع أن ينتقدوا الإمارات، فلا دولة فوق النقد. لكن النقد شيء، وتحويل كل إنجاز إلى مؤامرة، وكل إشادة إلى رشوة، وكل معجب إلى مأجور، شيء آخر تماماً.

المشكلة أن دبي لم تكتفِ بالنجاح، بل ارتكبت في نظر البعض خطيئة أكبر: أثبتت أن ما اعتبروه مستحيلاً كان ممكناً، وأن ما برروه لعقود لم يكن قدراً محتوماً.

وهنا يصبح نجاحها مزعجاً، لأنه لا يفضح ضعف الإمكانات، بل ضعف الإرادة. دبي لا تطلب من أحد أن يحبها، والإمارات لا تحتاج إلى شهادة حسن سلوك من أحد. فمن يريد أن ينتقد، فليأتِ بحجة. ومن يريد أن ينكر، فليفسر لنا كيف تحولت صحراء إلى وجهة يحلم الملايين بالعيش والعمل فيها.

أما اتهام كل من يعجب بدبي بأنه مأجور، فليس نقداً ولا رأياً شجاعاً.

إنه ببساطة عجز عن مواجهة الحقيقة.

والحقيقة التي تؤلم البعض، هي أن دبي لم تسرق نجاح أحد، لكنها سرقت من الفاشلين أعذارهم.