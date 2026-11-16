لم تبدأ الحكاية في قصر رئاسي، ولا في اجتماع دبلوماسي، بل بدأت في الإمارات، حيث تحوّل مشهد بسيط إلى فكرة وطنية، عبرت الحدود، ووصلت إلى قصر بعبدا، لتذكّر اللبنانيين بأن ما يجمعهم أكبر مما يفرّقهم، فخلال زيارته للإمارات استلهم الأب شربل بو عبود، رئيس المعهد الفني الأنطوني، مبادرة لصون العلم اللبناني ورفعه في عيد الاستقلال، حملها لاحقاً إلى الرئيس جوزاف عون، لتصبح دعوة إلى رفع العلم من 20 إلى 22 نوفمبر، لكن الحكاية الأهم ليست في العلم، بل في الإمارات التي ألهمت الفكرة.

فالإمارات لم تبنِ نهضتها بالأبراج والاقتصاد والتكنولوجيا وحدها، بل بنت علاقة استثنائية بين الإنسان ووطنه، هنا العلم ليس زينة للمناسبات، بل هوية تسكن القلوب، وتعيش في المدارس والبيوت والشوارع والمؤسسات.

في يوم العلم تتوحد القلوب قبل أن ترتفع الرايات، وفي عيد الاتحاد يتجدد مشهد الانتماء لوطن جعل من الوحدة ثقافة، ومن احترام رموزه سلوكاً يومياً، حتى في مجتمع يحتضن أكثر من مئتي جنسية.

وهنا تتجلى قوة الإمارات الحقيقية؛ فهي لا تكتفي بتصدير النجاح الاقتصادي والتجارب التنموية، بل تصدّر الإلهام، وتثبت أن التأثير لا يحتاج دائماً إلى قرارات رسمية أو اتفاقيات، بل قد يبدأ بمشهد يراه زائر، ويحمله فكرة إلى وطنه، وليس غريباً أن يأتي هذا الإلهام من الإمارات إلى لبنان، فالعلاقة بين البلدين أعمق من المصالح، صنعتها عقود من المحبة والتواصل الإنساني.

من الإمارات إلى بعبدا لم يسافر علم بل سافرت قيمة، فبعض الدول تترك بصمتها على خرائط العالم بما تبنيه، أما الإمارات فتترك بصمتها أيضاً في قلوب الشعوب بما تُلهمه، وهكذا، لم ترفع الإمارات علمها وحده... بل ألهمت لبنان أن يرفع علمه بفخر.