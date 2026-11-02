الميناء الذي بلا بحر

ضحكوا على الخريطة

في مدينة صغيرة تحيط بها الصحراء، كان هناك رجل ينظر إلى خريطة العالم بطريقة مختلفة.

لم يكن يرى حدود مدينته، بل الطرق التي يمكن أن تربطها بالعالم. قال لمن حوله ذات يوم: «سنحوّل هذه المدينة إلى مركز للتجارة العالمية». تساءل البعض: أين الموارد؟ وأين الأسواق الكبرى؟ وكيف لمدينة محدودة الإمكانات أن تنافس مراكز تجارية عريقة؟

لكن الرجل لم يكن يفكر في ما تملكه مدينته يومها. كان يفكر في ما تستطيع أن تصنعه غداً.

الرجل الذي سبق زمانه، لم ينتظر أن تأتي التجارة لتصنع الازدهار.

قرر أن يبني أولاً ما يجعل التجارة تأتي.

استثمر في الموانئ والمطار والطرق، وفتح الأبواب للتجار، وأدرك أن سهولة الوصول وسرعة الحركة والثقة هي مقومات اقتصادية لا تقل أهمية عن الموارد الطبيعية. كانت فكرته بسيطة في ظاهرها، جريئة في جوهرها: إذا لم تكن السوق كبيرة بما يكفي، فاربطها بأسواق العالم.

ومع مرور السنوات، بدأت المدينة تتجاوز حدودها الجغرافية، وأصبح ما بدا للبعض إنفاقاً كبيراً على البنية التحتية، استثماراً في مستقبل لم يكن واضحاً للجميع.

هذه ليست قصة خيالية

إنها قصة دبي، ورؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي وضع أسساً تحولها إلى مركز عالمي للتجارة والأعمال.

فمشروعات مثل تطوير خور دبي، وإنشاء ميناء راشد، ثم ميناء جبل علي، لم تكن مجرد توسعات عمرانية. كانت قرارات اقتصادية استبقت الطلب، بدلاً من انتظار ظهوره.

وهنا تكمن إحدى أهم سمات الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى: بناء القدرة قبل أن تصبح الحاجة إليها ملحّة. وقد واصلت دبي تطوير هذا النهج عبر مطاراتها ومناطقها الحرة وشبكاتها اللوجستية وخدماتها المالية والتجارية.

حين تصبح السرعة ثروة

في علم الاقتصاد، هناك مفهوم يُعرف بتكلفة المعاملات، ويشمل تكاليف البحث والتفاوض والتعاقد وتنفيذ الصفقات، وما يرتبط بها من وقت وإجراءات وعدم يقين. كلما انخفضت هذه التكاليف، زادت كفاءة الأسواق وجاذبيتها للاستثمار. وهذا أحد أسرار النموذج الاقتصادي لدبي.

فهي لم تكتفِ بتوفير مكان للتجارة، بل بنت منظومة تساعد على إنجازها بكفاءة، وتربط المنتج بالمستهلك والأسواق ببعضها. وهكذا تحولت البنية التحتية من أصول ثابتة إلى مصدر دائم للقيمة الاقتصادية.

قد تمتلك مدينة موقعاً استراتيجياً دون أن تستثمره جيداً، وقد تصنع أخرى من موقع محدود التأثير مركزاً اقتصادياً عالمياً.

لقد أدرك الشيخ راشد أن الثروة لا تقتصر على ما يوجد تحت الأرض، بل تشمل أيضاً ما يستطيع الإنسان بناءه فوقها. وأن الرؤية الحقيقية لا تكتفي بإدارة الحاضر، بل تستثمر في مستقبل قد لا يراه الجميع بعد.

الجغرافيا تمنحك الموقع... أما الرؤية فتصنع قيمته.

ولعل أعظم ما تركه الشيخ راشد، لم يكن ميناءً أو طريقاً أو مطاراً فحسب.

بل فكرة اقتصادية سبقت زمانها: لا تنتظر أن يأتيك المستقبل... ابنِ ما يجعله يأتي إليك.