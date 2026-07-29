الإجازة التي نصنعها

ما إن يحل الصيف حتى يطوي الأبناء دفاترهم، ويغادرون مقاعد الدراسة، لتبدأ مرحلة ينتظرونها بشغف كل عام، ولكن الإجازة ليست مجرد وقت للراحة، وإنما فرصة تتيح للأطفال اكتشاف مواهبهم، وممارسة هواياتهم، وخوض تجارب جديدة تسهم في تشكيل شخصياتهم.

وبين كل ما تمنحه الإجازة من فرص، تبقى أثمن لحظاتها تلك التي يعيشها الأبناء في كنف الأسرة، حيث يجد الآباء والأمهات الوقت الكافي للاقتراب من أبنائهم، واكتشاف جوانب جديدة من شخصياتهم قد لا تكشفها وتيرة الحياة خلال العام الدراسي.

غير أن الإجازة، على اتساع ما تمنحه من فرص، قد تضيع إذا تُركت الأيام تمضي بلا هدف أو إيقاع.

ويكفي أن يبدأ الطفل بسهر ليلة، ثم يختلط الليل بالنهار، ويصبح الصباح وقتاً للنوم، وتتسلل الشاشات إلى تفاصيل يومه حتى تستحوذ على معظم ساعاته.

عندها يجلس الجميع في المكان نفسه، لكن كل فرد يعيش في عالم مختلف، وتتحول الإجازة، التي كان يفترض أن تقرّب أفراد الأسرة، إلى مسافات صامتة تفصل بينهم.

والمشكلة لا تكمن في الأجهزة الذكية بحد ذاتها، فهي أصبحت جزءاً من حياتنا، ووسيلة للتعلم والترفيه والتواصل، وإنما في أن تتحول إلى البديل عن كل شيء آخر؛ عن الحركة، والقراءة، والحوار، والتجربة، والعلاقات الإنسانية.

وفي دبي والإمارات، لا تفتقر الأسر إلى الخيارات التي تجعل من الإجازة تجربة ثرية ومليئة بالاكتشاف.

فالمخيمات والبرامج الصيفية التي تنظمها المؤسسات الثقافية والإبداعية والتعليمية لا تقتصر على شغل أوقات الفراغ، وإنما تفتح أمام الأطفال واليافعين آفاقاً جديدة للتعلم والتجربة، من خلال برامج تفاعلية تقوم على المشاركة والاكتشاف، فقد يدخل طفل إلى ورشة فنية بدافع الفضول، ويغادرها وقد اكتشف موهبة لم يكن يعرفها، أو يستمع إلى حكاية من تاريخ وطنه، فينظر إلى المكان الذي يعيش فيه بعين مختلفة، أو يشارك في تجربة ابتكارية بسيطة تفتح أمامه آفاقاً جديدة للتفكير والاستكشاف.

مسار:

أجمل ما يمكن أن نمنحه لأبنائنا خلال الإجازة هو الفرصة ليجربوا ويخطئوا وأن يتحملوا مسؤولية تناسب أعمارهم.