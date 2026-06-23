في حياة الأمم لحظات مهمة تصبح عنواناً لمرحلة. ومبادرة «دبي الأفعال» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليست مجرد مصطلح جديد يُضاف إلى قاموس الإنجاز، بل هي اختصار مكثف لفلسفة رسخها سموه على مدى عقود من العمل والقيادة.

ومن يتأمل تجربة دبي يدرك أن ما تحقق فيها لم يكن نتاج الصدفة، وإنما ثمرة فكر يؤمن بأن الطموح لا قيمة له ما لم يتحول إلى واقع، وأن الأفكار مهما كانت عظيمة تظل حبيسة الورق إذا لم تجد من يمنحها الحياة بالفعل والتنفيذ.

هذه الفلسفة رافقت مسيرة دبي منذ بداياتها، حين كانت الرؤية تسبق الإمكانات، والإرادة تتقدم على التحديات، فعلى مدى عقود، لم يكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، يتحدث عن الطموح باعتباره حلماً، وإنما مسؤولية. ولم يكن ينظر إلى الوقت بوصفه إطاراً للأحداث، بل مورداً استراتيجياً مهماً، وهو ما عبر عنه سموه بقوله «السرعة لا تعني التسرع.. والجودة لا تعني البطء..

والطموح لا قيمة له بلا تنفيذ»، لتتحول هذه التغريدة إلى منهج كامل يجمع بين الجرأة والإتقان، وبين الطموح والانضباط، وبين الحلم والتنفيذ، وأصبحت قاعدة عمل صنعت تجربة دبي ورسخت مكانتها عالمياً.

تتوجه مبادرة «دبي الأفعال» إلى كل إنسان، وتمثل دعوة لأن يكون الفعل هو المعيار الحقيقي للأفكار، وأن يصبح الإنجاز عادة يومية لا استثناءً عابراً؛ فالقيمة الحقيقية لأي حلم تكمن في القدرة على تحويله إلى أثر ملموس.

ولهذا أصبحت دبي تمثل معياراً لعقلية مختلفة في التعامل مع الزمن. ففي حين تنشغل جهات كثيرة بدراسة الفرص، تنشغل دبي بصناعتها. وحين يتردد البعض أمام التغيير، تبادر إلى قيادته، لتثبت للعالم أنها مدينة تعلمت أن «المستقبل لا يُنتظر، بل يُبنى».

مسار:

جوهر تجربة دبي يكمن في ثقافة الإنجاز والطموح الذي لا يكتمل إلا عندما تتحول النتائج إلى أثر ملموس.