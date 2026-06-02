شرطة دبي.. 70 عاماً من العطاء

ثمة مدن تُعرف بمعالمها العمرانية وأبراجها الشاهقة، وأخرى تشتهر بأسواقها أو شواطئها، وهناك مدن يسبقها إلى الناس شعور مختلف لا يمكن قياسه بالأمتار أو الأرقام. إنه الشعور بالأمان الذي يذكرنا بحديث رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: «مَن أصبحَ منكم آمناً في سربِهِ، مُعافًى في جسدِهِ عندَهُ قوتُ يومِه، فَكَأنَّما حيزت لَهُ الدُّنيا».

ودبي واحدة من تلك المدن التي نجحت في أن تجعل الطمأنينة أمراً أساسياً في حياة الناس، وذلك لم يتشكل صدفة، وإنما هو ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي أسس منظومة متكاملة جعلت من الأمن شريكاً للتنمية، إيماناً بأن التنمية لا يمكن أن تزدهر دون أمن، وأن الاستثمار لا يمكن أن ينمو دون استقرار، وأن جودة الحياة تبدأ من شعور الإنسان بأن مستقبله وأحلامه في أيدٍ أمينة.

وفي قلب هذه المسيرة تقف شرطة دبي، التي تحتفل بمرور 7 عقود على تأسيسها، لتكون جزءاً من رحلة بناء متواصلة لمؤسسة أدركت أن الأمن ليس استجابة للحدث بعد وقوعه، وإنما القدرة على استشرافه قبل حدوثه، وأن النجاح الحقيقي لا يكمن في مواجهة التحديات، بل في منعها من الوصول إلى المجتمع.

وعلى امتداد هذه السنوات تطورت شرطة دبي، بدأت بالتأسيس، والتعلم، ثم المنافسة والابتكار، وتحقيق الريادة والعالمية، ومع كل مرحلة كانت تضيف لبنة جديدة إلى صرحها المؤسسي، وتوسع مفهوم العمل الشرطي ليشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية.

ولعل ما يميز هذه الرحلة أنها لم تتوقف عند حدود الإنجاز المحلي، فقد تحولت إلى نموذج عالمي. فحين تتصدر دبي مؤشرات الأمن والأمان وجودة الحياة، فإن خلف هذه الأرقام آلاف الرجال والنساء الذين جعلوا من حماية المجتمع رسالة يومية لا تتوقف.

حين تدعم القيادة الرشيدة الأمن، وتؤمن به الكفاءات الوطنية، يصبح أساساً لكل قصة نجاح.