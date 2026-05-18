القرار في الإمارات... لماذا يُتخذ أسرع؟

ضمن سلسلة «لماذا تنجح الإمارات؟»، تحدثنا في المقال السابق عن العقلية المختلفة، وكيف تبدأ الفكرة في الإمارات من الفرصة لا من الخوف. لكن التفكير وحده لا يصنع الإنجاز...

القرار هو اللحظة التي يتحول فيها التفكير إلى واقع.

السرعة هنا... ليست اندفاعاً

في كثير من الدول، تضيع الفرص بين الاجتماعات، وتتأخر الخطوات بسبب التردد.

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فالسرعة ليست ارتجالاً... بل وضوح رؤية.

حين تكون الأهداف واضحة، تتحرك القرارات بسرعة أكبر.

الوقت... جزء من المنافسة

في عالم اليوم، القرار المتأخر قد يساوي فرصة ضائعة.

ولهذا، تحوّلت السرعة في الإمارات إلى ميزة تنافسية حقيقية.

إطلاق مشاريع، تطوير قوانين، وتحولات اقتصادية وتقنية...

كلها تتم بوتيرة مختلفة.

المرونة... تصنع الفارق

ما يميز النموذج الإماراتي ليس فقط سرعة القرار، بل القدرة على التعديل والتطوير أثناء التنفيذ.

لا يوجد خوف من التحسين، ولا حساسية من التغيير.

وهنا، تتحول المرونة إلى قوة حقيقية.

القرار... عندما يرتبط بالمستقبل

في الإمارات، القرارات لا تُبنى فقط على احتياجات اليوم،

بل على ما سيحتاجه المستقبل.

ولهذا، نرى استثماراً مبكراً في: التكنولوجيا.. الذكاء الاصطناعي.. الاقتصاد الرقمي والاستدامة

الهدف ليس مواكبة العالم فقط... بل الاستعداد لما بعده.

الفرق الحقيقي بين الدول لا يظهر فقط في جودة الأفكار... بل في سرعة تحويلها إلى واقع.

وفي الإمارات، لا يتحرك القرار بدافع الخوف من التغيير... بل بدافع الرغبة في صناعة المستقبل.

المقال القادم

«السرعة في الإمارات... كيف أصبحت ميزة وطنية؟»

لأن السرعة هنا...

ليست مجرد أداء سريع،

بل ثقافة كاملة.