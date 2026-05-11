ضمن سلسلة «لماذا تنجح الإمارات؟»، تحدثنا في المقال السابق عن الجرأة والسرعة كجزء من النموذج الإماراتي.

لكن قبل القرار.. وقبل التنفيذ.. هناك نقطة البداية الحقيقية: طريقة التفكير نفسها.

التفكير المختلف يصنع نتائج مختلفة في كثير من الأماكن، يبدأ التفكير من السؤال: «ما المخاطر؟»

أما في دولة الإمارات فيبدأ غالباً من سؤال آخر: «ما الفرصة؟» وهنا يظهر الفارق. المستقبل.. ليس فكرة بعيدة

ما يميز العقلية الإماراتية أنها لا تدير الحاضر فقط.. بل تفكر دائماً فيما بعده.

خطط طويلة المدى. استثمار في التكنولوجيا. وتركيز مستمر على الابتكار. ولهذا لا تتحرك الدولة لمواكبة التغيير فقط.. بل للمشاركة في صناعته.

المرونة.. قوة حقيقية

العقلية الناجحة ليست الأكثر تشدداً.. بل الأكثر قدرة على التكيف. في الإمارات السرعة في التغيير لا تُعتبر مخاطرة، بل ميزة. تجربة جديدة؟ فكرة مختلفة؟ حل غير تقليدي؟

دائماً هناك مساحة للمحاولة الطموح.. جزء من الثقافة

في الإمارات الطموح ليس استثناء.. بل ثقافة عامة.

وهذا ما يفسر كيف تتحول الأفكار الكبيرة

إلى مشاريع، ثم إلى واقع.

النجاح لا يبدأ من الإمكانات فقط.. بل من طريقة التفكير تجاه هذه الإمكانات. وفي الإمارات، العقلية لا تسأل: هل يمكن؟ بل: كيف نصل أسرع.. وكيف نصنع الأفضل؟

المقال القادم

«القرار في الإمارات.. لماذا يُتخذ أسرع؟»

لأن التفكير وحده لا يكفي..

الفرق الحقيقي يبدأ لحظة اتخاذ القرار.