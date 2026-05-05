السردية الإعلامية.. تشكيل الوعي

وفي ظل تسارع تدفق المحتوى عبر المنصات الرقمية، يتضاعف تأثير السردية، حيث يمكن لكلمة واحدة غير دقيقة أن تثير القلق أو تربك الفهم العام، في حين تسهم السردية المتماسكة القائمة على الحقائق في تعزيز الثقة واحتواء تداعيات الأزمة.
ولا يرتبط التأثير اليوم بمدى الانتشار فقط، بل بقدرة المحتوى على تقديم قيمة معرفية حقيقية تساعد الجمهور على استيعاب أبعاد الأزمة. فالمؤثر القادر على توظيف تخصصه، سواء في الاقتصاد أو التقنية أو غيرها، يسهم في تفكيك المشهد وتقديمه بلغة بسيطة، ما يعزز وعي المجتمع ويحد من انتشار الشائعات.
وفي المقابل، يؤدي غياب هذا الدور أو الاكتفاء بإعادة النشر دون تحليل إلى إضعاف السردية وفتح المجال أمام تفسيرات متباينة قد تؤثر سلباً في تماسك المجتمع.
فالأزمات لا تختبر فقط جاهزية المؤسسات، بل تكشف أيضاً مدى نضج الخطاب الإعلامي وقدرته على حماية الوعي المجتمعي، وهو ما يجعل الاستثمار في تطوير مهارات صناع المحتوى وتعزيز حس المسؤولية لديهم ضرورة ملحة لمواكبة تحولات المشهد الإعلامي.