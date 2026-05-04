لماذا تنجح الإمارات حيث يتردد الآخرون؟

ضمن سلسلة «لماذا تنجح الإمارات؟»، نبدأ بالسؤال الأهم:

لماذا تحقق بعض الدول قفزات سريعة.. بينما تظل دول أخرى في مكانها رغم امتلاكها نفس الفرص؟

في عالم تتشابه فيه التحديات، وتتقارب فيه الإمكانات، لا يكون الفارق في الموارد فقط..

بل في طريقة التفكير.

في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يبدأ النجاح من القرار..

بل من الجرأة على اتخاذه.

العقلية أولاً.. ثم كل شيء، الفرق الحقيقي لا يظهر في لحظة التنفيذ،

بل قبلها بكثير.

في الإمارات لا يتم سؤال: «هل يمكن؟»

بل: «كيف يمكن؟»

وهنا يتحول الطموح من فكرة.. إلى خطة واضحة.

السرعة.. عندما تصبح أسلوب عمل

في كثير من الدول القرارات تُدرس طويلاً.. ثم تُؤجل.

أما هنا فالسرعة ليست اندفاعاً.. بل وضوحاً.

قرار واضح.. تنفيذ مباشر.. ومتابعة مستمرة.

ثقافة «نعم»... بدل «لماذا لا»

أكبر عائق أمام النجاح، ليس نقص الإمكانات.. بل كثرة التردد.

في الإمارات الثقافة مختلفة:

نعم للتجربة.. نعم للتطوير.. نعم للمحاولة.

حتى التحديات.. تُرى كونها فرص.

التنفيذ.. حيث يظهر الفارق

الأفكار موجودة في كل مكان، لكن التنفيذ.. نادر.

ما يميز النموذج الإماراتي ليس فقط التفكير المختلف،

بل القدرة على تحويله إلى واقع.. بسرعة.

في الإمارات لا يُطرح السؤال: لماذا نجحت؟

بل: كيف نجحت.. بهذه السرعة؟

الإجابة تبدأ من هنا:

عقلية لا تعرف التردد.. ورؤية لا تقبل الانتظار.

المقال القادم

«العقلية أولاً.. كيف تفكر الإمارات بشكل مختلف؟»

لأن كل نجاح.. يبدأ من طريقة التفكير.