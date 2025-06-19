غاية الرياضة جودة الحياة لا أكثر "2-2"

وقلنا إن الرياضة تظل مهمة وممارستها ضرورة لا غنى عنها، ولا نتصور حياة معافاة وسعيدة من دون أن يكون للرياضة فيها مكان. لا جدال. المبالغة هي المشكلة.
إعلاء الرياضة فوق ضرورات الحياة الأخرى، يجعل الأمر غير مقبول. يخلُّ بالتوازن النفسي لدى الإنسان.
هذه تحظى بالنذر اليسير مساحة واهتماماً، إلى حد تحسبها تأتي من باب تعبئة الفراغ بين برنامجين. أما إذا بلغ تحفظُك البنّاء مسؤولاً في هذه القناة أو تلك، أتاك الرد سريعاً، بأن الرياضة مرغوبة وجمهورها كبير، خاصة كرة القدم، وبالتالي علينا تلبية ما يرغبه الجمهور.
هو اقتحام لافت لمساحات الإنسان الأخرى، الروحية والنفسية والفكرية وحتى الترفيهية الهادفة، تظل فارغة مهملة غير ملباة.
لا عاصم اليوم من هذا الزحف الذي لم يترك للإنسان مكاناً خاصاً يلوذ به للاحتماء أو ترميم النفس، أينما تكون يلاحقك «الفيفا» والاتحادات الرياضية بأخبارهم، وها هو «الفيفا» يصادق ميزانية قدرها 13 مليار دولار أمريكي لدورة 2023 ـ 2026.. تصوّر.