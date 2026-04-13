هل تحوّل اقتصاد الإمارات إلى اقتصاد اللامستحيل؟

ضمن سلسلة «جاهزية الإمارات»، وبعد أن تناولنا الأمان أساساً للاستقرار، ننتقل طبيعياً إلى النتيجة المباشرة لهذا الأساس: اقتصاد ينمو بثبات.

في عالم مليء بالتقلبات، حيث تتباطأ اقتصادات كبرى.. يبرز سؤال مختلف:

هل يمكن لاقتصاد أن ينمو.. بينما العالم يتراجع؟

في دولة الإمارات العربية المتحدة، الإجابة أصبحت واقعاً.

نمو لا ينتظر الظروف

نمو يتجاوز 5 %.

اقتصاد غير نفطي يتخطى 75 % من الناتج.

تجارة مستمرة في تسجيل أرقام قياسية.

لكن القصة ليست أرقاماً فقط...

بل استمرارية.

تنوع يصنع الفرق

الاقتصاد هنا لا يعتمد على قطاع واحد.

تجارة.

خدمات.

صناعة.

اقتصاد رقمي.

مزيج متوازن..

يمنح مرونة حقيقية في كل الظروف.

الثقة.. المحرك الحقيقي

في الاقتصاد، الثقة تسبق الاستثمار.

في الإمارات:

قوانين واضحة.

سياسات مستقرة.

بيئة مفتوحة.

لذلك، لا تأتي الاستثمارات صدفة..

بل نتيجة.

اقتصاد مهيأ للنمو

هناك فرق واضح:

اقتصادات تنمو عندما تتحسن الظروف..

وأخرى تنمو لأنها مهيأة لذلك.

الإمارات تنتمي للفئة الثانية.

سلسلة واحدة.. نموذج متكامل

ما بدأ في هذه السلسلة بالأمان،

يتأكد اليوم بالاقتصاد:

جاهزية تصنع أمان..

وأمان يصنع ثقة..

وثقة تصنع نمواً مستمراً.

وهنا، لا يبدو السؤال مبالغاً فيه:

هل نحن أمام اقتصاد قوي فقط..

أم أمام نموذج جديد..

اقتصاد اللامستحيل؟

المقال القادم

في الجزء القادم من السلسلة:

«لماذا لا تتعطل الإمارات؟»

نقترب من البنية التحتية والخدمات..

ونفهم كيف تعمل الدولة بنفس الكفاءة.. في كل الظروف.