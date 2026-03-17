مجتمعنا جاهز

في الحياة لحظات لا تمنحنا وقتاً طويلاً للتفكير، لأنها تتطلب قراراً سريعاً وسلوكاً واعياً، فالفارق بين الارتباك والاطمئنان يكمن في ما نمتلكه من معرفة مهما كانت بسيطة.

وهي المعرفة التي تجعل جاهزيتنا النفسية والمجتمعية أسلوب حياة لا خياراً. وهكذا هي المدن العصرية التي لا تنتظر حالات الطوارئ لاختبار قدرتها على التعامل معها،.

بل تبني استعدادها قبل أن تقع، وتعمل بجهد على ترسيخ ثقافة الوعي في تفاصيل الحياة اليومية، وتحويل المعرفة بالإجراءات الصحيحة إلى سلوك طبيعي لدى الناس. فحين يعرف المجتمع كيف يتصرف في اللحظات الحساسة، تصبح الاستجابة أكثر هدوءاً وتنظيماً.

في مثل هذا الوقت الذي تتعرض فيه دولتنا لاعتداءات إيرانية غاشمة، تصبح ثقافة الاستعداد المجتمعي التي تعمل عليها العديد من الجهات الحكومية مهمة للغاية، إيماناً منها بأن الوعي هو خط الدفاع الأول عن المجتمع.

فحين يعرف الناس كيف يتعاملون مع رسائل الإنذار، وكيف يتصرفون عند وقوع الحوادث، وكيف يحافظون على سلامتهم، فإنهم يتحولون من مجرد متلقين للأحداث إلى شركاء في إدارتها.

ومن بين أكثر السلوكيات التي يمكن أن تؤثر في إدارة الأزمات اليوم ظاهرة تصوير مواقع الحوادث أو تداول معلومات غير دقيقة أثناء وقوعها.

فالمشهد الذي يُنشر بدافع الفضول قد يخرج عن سياقه الحقيقي، وقد يتحول إلى مادة تُستخدم لتضخيم الأحداث أو تفسيرها بشكل مضلل.

لذلك تتحول المعرفة في هذه اللحظة إلى طمأنينة تمنح المجتمع قدرة أكبر على التماسك.

الجاهزية الحقيقية تكمن في معرفة كيفية التصرف في حالات الطوارئ، والالتزام بالسلوكيات الآمنة في المواقف التي قد تنطوي على مخاطر، مثل التعامل مع الشظايا أو المخلفات المحتملة،.

إضافة إلى القدرة على التمييز بين المعلومة الموثوقة والمضللة. وفي أوقات الأزمات تحديداً، تصبح المصادر الرسمية المرجع الأكثر موثوقية، لأنها تستند إلى معلومات دقيقة وتراعي المصلحة العامة.

التصرف المسؤول يحمي حياة إنسان، ويسهم في تسهيل عمل الفرق المختصة التي تعمل على الأرض.