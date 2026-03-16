(DNA) الحكمة الإماراتية.. السر الذي بنى به زايد دولة ويقود به محمد بن زايد طريق المستقبل

حين تصبح الحكمة فلسفة دولة

في عالمٍ تتسارع فيه الأحداث وتعلو فيه الانفعالات، تختار بعض الدول أن ترفع الصوت.

لكن دولاً قليلة تختار طريقاً مختلفاً: طريق الحكمة.

الإمارات كانت منذ البداية واحدة من هذه الدول.

فمنذ اللحظة التي تأسس فيها الاتحاد، لم يكن المشروع مجرد بناء دولة حديثة، بل كان بناء فلسفة قيادة تقوم على العقل، والتوازن، والنظر إلى المستقبل بثقة واتزان.

زايد... المؤسس الذي زرع DNA الحكمة

حين وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أسس هذا الاتحاد، لم يكن يبني مؤسسات فقط، بل كان يؤسس نهجاً في الحكم، نهجاً يقوم على قاعدة واضحة:

العقل قبل الانفعال،

والتوازن قبل المغامرة،

والاستقرار أساس كل تنمية.

ومع مرور السنوات، ترسخت هذه القيم حتى أصبحت جزءاً من DNA القيادة في دولة الإمارات.

حكمة لم تكن مجرد كلمات في كتب التاريخ، بل ممارسة يومية في إدارة الدولة وبناء المستقبل.

محمد بن زايد انطلق بهذه المدرسة إلى آفاق جديدة

اليوم يرى العالم بوضوح كيف تستمر هذه المدرسة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

هدوء في اتخاذ القرار.

وضوح في الرؤية.

وقدرة عميقة على قراءة المشهد بتوازن وثقة.

هذه السمات ليست مجرد أسلوب قيادة، بل امتداد طبيعي للمدرسة التي أسسها زايد، والتي جعلت الحكمة أساس قوة الدولة.

نموذج قيادي يلفت انتباه العالم

في محطات كثيرة من تاريخ المنطقة، أثبتت الإمارات أن القيادة الحكيمة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص.

فالدولة التي تقرأ المشهد بعمق، وتوازن بين الاستقرار والتنمية، تستطيع أن تحافظ على ثباتها حتى في أكثر اللحظات تعقيداً.

وهنا يتجلى المعنى الحقيقي لما يمكن تسميته DNA الحكمة الإماراتية؛

حكمة تحولت من إرث تاريخي إلى نهج مؤسسي راسخ، ومن تجربة وطنية إلى نموذج قيادي يلفت انتباه العالم.

طريق المستقبل

لهذا تمضي الإمارات اليوم بثقة وثبات في مسيرتها التنموية.

ليس لأن الطريق دائماً سهل...

بل لأن القيادة تمتلك الحكمة التي تعرف كيف تقود في كل الظروف.

فهناك دول تبني قوتها بالموارد،

ودول تبنيها بالاقتصاد،

لكن الإمارات اختارت منذ البداية أن تبني قوتها بالحكمة.

حكمة زرعها زايد...

ويواصل محمد بن زايد ترسيخها وتعزيزها كل يوم.