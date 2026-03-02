لا تقامر مع دولة يختار فيها المقيم أن يكون في مقدمة المدافعين

في لحظات التوتر يظن البعض أن إرسال رسالة ضغط إلى دولة مستقرة خطوة تكتيكية،

لكن هناك دول لا تختبر بهذه الطريقة.

هناك دول لا يحميها فقط سلاحها..

بل يحميها مجتمعها.

حين يعيش المواطن والمقيم تحت سقف قانون واحد، وأمن واحد، وفرصة واحدة، تتغير المعادلة.

المقيم لا يكون عابراً.

يصبح شريكاً.

وحين يصبح شريكاً في النجاح يتحول تلقائياً إلى شريك في الحماية.

الدفاع هنا ليس بياناً سياسياً.

هو موقف.

هو وعي.

هو رفض واضح لتحويل أرض الاستقرار إلى ساحة رسائل.

حين يشعر الملايين أن أمن الدولة من أمنهم، وأن سمعتها من سمعتهم، وأن أي عبث بها يمس مستقبلهم مباشرة، فهم لا ينتظرون دعوة ليصطفوا. هم يصطفون لأنهم اختاروا، ولهذا.. لا تقامر.

لا تتلاعب بدولة اختار المقيم فيها — كما المواطن — أن يكون في مقدمة المدافعين عنها،

فأنت لا تختبر حكومة فقط، بل تختبر مجتمعاً موحداً حول فكرة الاستقرار.

والدول التي تتحول إلى قناعة في قلوب من يعيشون فيها،

لا تربكها الرسائل، ولا تضعفها الاستفزازات، بل تزداد تماسكاً وصلابة.

الرهان هنا خاسر قبل أن يبدأ.