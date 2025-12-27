الإمارات في مؤشر التحول الرقمي العالمي

لا يختلف اثنان على أن ما تحقق ويتحقق في دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات ومشاريع تنموية عملاقة محلية وعالمية فاقت جميع التصورات والتخيلات..

ما هو إلا نتاج وثمرة الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة على خريطة التحول الرقمي العالمي، مستفيدة من رؤية استشرافية وسياسات وطنية طموحة جعلت من الابتكار الرقمي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية، إذ يرى الخبراء وأصحاب الشأن المختصون في الشؤون الرقمية العالمية دولة الإمارات تسابق الزمن لصنع مستقبلها الرقمي الرائد وترسيخ مكانتها العالمية نموذجاً ملهماً في الحياة الرقمية، من خلال توفير منظومة ذكية متطورة محفزة لكل من يسعى للاستثمار في بيئة اقتصادية رقمية مبتكرة تتسم بالمرونة والتطور، والاستخدام الذكي للتقنيات الرقمية بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة.

ومما لا شك فيه أن التناغم الشامل وعمل الفريق الواحد بين الجهات الحكومية الإماراتية ومع الشركاء في القطاع الخاص، يعد من أبرز مميزات تجربة الإمارات في هذه المرحلة، مرحلة تحولها الرقمي، إذ يعمل الجميع وفق منظومة من البيانات الرقمية المتدفقة بين مراكز البيانات والسحب الرقمية لتقديم خدمات سريعة واستباقية وعلى مدار الساعة.

لقد حققت دولة الإمارات خلال عام 2025 نتائج متميزة في سباق التنافسية العالمية، عبر تصدرها مؤشرات وتقارير دولية وإقليمية عدة ذات صلة، إذ كشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات عن تصدر الدولة في مؤشرات حكومية مهمة على المستوى العالمي..

فقد احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية ومؤشر المحتوى الرقمي ومؤشر المعرفة الرقمية التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة.

وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن «أكسفورد إنسايتس»، وحلت في المركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والحادي عشر في كل من مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.

وحققت الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، لتعزز موقعها ضمن أفضل عشر دول في العالم في الأداء الرقمي، وتحافظ على صدارتها الإقليمية.

وتنتهج المؤسسات العامة والخاصة في دولة الإمارات سياسات تركز على «الإنسان أولاً» باعتباره المستفيد من عملية التحول وقائدها في الوقت نفسه، وتشير تقارير دولية عدة إلى التقدم المتسارع للدولة في هذا المضمار، وتفوقها في مؤشرات عالمية مرموقة، ما يرسخ ريادتها الإقليمية والعالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتحول الذكي.

وفي سياق متصل، أحرزت المدن الإماراتية مراتب متقدمة على مؤشر المدن الذكية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، إذ جاءت دبي في المركز الرابع عالمياً والأول عربياً، في حين حلت أبوظبي خامسة عالمياً، ويعكس هذا التصنيف مدى التقدم في الخدمات الرقمية، والبنية التحتية الذكية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة.

وجاءت الإمارات في صدارة المنطقة ضمن مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة «أوكسفورد إنسايتس» لعام 2024، والذي شمل 193 دولة، حيث استند المؤشر إلى كفاءة الحكومة، وتطور قطاع التكنولوجيا، وتوافر البيانات والبنية التحتية، وجميعها مجالات تتقدم فيها الإمارات بثقة.

وأوضحت أن الإطار التحويلي للإمارات يشكل نموذجاً رائداً في تقديم خدمات رقمية تركز على الإنسان أولاً، مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المؤتمتة على مستوى الجهات الحكومية.

إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل حضورها القوي عالمياً بحضورها في المرتبة العاشرة في المؤشر العالمي للقوة الناعمة الذي يضم الدول الأعضاء كافة في منظمة الأمم المتحدة، ما يعكس دورها العالمي شريكاً مؤثراً وداعماً لنمو الاقتصاد العالمي وتعزيز الروابط الدولية.

لقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل القيادة الرشيدة والحكيمة أن تتخطى مرحلة الدول الناشئة للحاق بالدول المتقدمة، ومن هذا المنطلق جرى الاهتمام ببناء قدرات الكوادر الوطنية الشابة المتسلحة بالمعرفة للعمل في المجالات كافة، من أجل تحقيق الإسهام الفاعل في مشروعات التنمية المستدامة، واكتساب المزيد من الخبرات العلمية العملية والتكنولوجية المتطورة.