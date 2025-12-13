الجواز الإماراتي في القمة مجدداً

إن جواز السفر الإماراتي ليس مجرد مستند للسفر، بل هو رمز لنهضة دولة اتخذت من التميز شعاراً ومن العالمية هدفاً، فمنذ تصدره قائمة أقوى جوازات السفر عالمياً عام 2018، أثبت للعالم أجمع قصة تحكي أن هذه الوثيقة ما هي إلا قصة إصرار وإنجاز تعكس رؤية القيادة وسعي الشعب لتحقيق المستحيل، من أجل تقدم وتطور ونهضة وسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ قال أرماند آرتون، الرئيس التنفيذي لشركة آرتون كابيتال والمؤسس المشارك لمؤشر الجوازات: «يؤكد هذا العام ما كنا نتبعه منذ بعض الوقت.. التنقل العالمي يشتد، لقد أصبح العالم أكثر حذراً، وقد ولى عصر إعادة الفتح السريع بعد الجائحة، ولكن ضمن هذا التحول نرى الإمارات مهيمنة، والدول الآسيوية تبرز لاعباً رئيسياً في مجال التنقل.. في عصر تتزايد فيه قيود السفر، تزداد قيمة جواز السفر القوي»، مضيفاً: «أشارت الدراسات إلى أن أصحاب الملايين يفكرون في الانتقال مع تشديد الحدود، ومع وصول عالمي لا مثيل له وسمعة دولية، كونها مركزاً للأثرياء المغتربين، تواصل الإمارات جذب المواطنين العالميين الباحثين عن الاستقرار وحرية التنقل، كما أن قوة جواز السفر الإماراتي وارتفاع دخل الفرد وجودة الحياة عالمية المستوى، جعلت برنامج الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات يحظى بشعبية كبيرة بين المهنيين والمستثمرين وأصحاب الملايين».

عودة للقول.. لقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحافظ على مكانتها كونها صاحبة أقوى جواز سفر في العالم للعام السابع على التوالي، وفقاً لمؤشر «باسبورت إندكس 2025» (The Passport Index 2025) الذي أصدرته شركة «آرتون كابيتال» (Arton Capital) الأربعاء الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه عام 2025 تراجعاً لمعظم جوازات السفر الرئيسية، لكن الإمارات ولله الحمد والشكر ظلت في الصدارة، كعادتها، وبقوة.

وبهذا الإنجاز المشرّف والمبهج لشعب الإمارات، استطاعت دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن يحصد جواز سفرها مجدداً المرتبة الأقوى عالمياً، متصدراً ومتربعاً بذلك على عرش دول العالم، وهو مما لا شك فيه نجاح تحقق بجهود وحنكة ودبلوماسية وزارة الخارجية الإماراتية، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وإن هذا الإنجاز يعد بمنزلة ترجمة حقيقية لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس قوة الدبلوماسية الإماراتية الإيجابية ومساهمتها الفاعلة والمهمة على الساحة العالمية.

تمكنت دولة الإمارات، خلال فترة قياسية، من تعزيز قوة جواز السفر لمواطنيها؛ إذ يمكّنهم حالياً من زيارة معظم دول العالم من دون تأشيرة.

إن جهود الدولة الدبلوماسية كان لها الأثر المهم والفاعل في هذا الترتيب لجواز السفر الإماراتي، حيث الاتفاق التاريخي الذي وقعته دولة الإمارات مع الاتحاد الأوروبي في شهر مايو 2015 لإعفاء المواطنين من تأشيرة الشنغن، ودخول 34 دولة أوروبية من دون تأشيرة مسبقة.

وعقب توقيع الاتفاقية التاريخية، وفي غضون ثلاث سنوات تقريباً، انطلق جواز السفر الإماراتي نحو المركز الأول بوصفه أقوى جواز سفر في العالم.

كما أتت مبادرة قوة الجواز لتوفر رؤية الإمارات 2021، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، دعماً إضافياً لتعزيز الوجود العالمي للإمارات بهدف جعلها من بين أفضل دول العالم.

وتعطي تلك الرؤية دولة الإمارات الأولوية لتطوير البيئة والبنية التحتية المستدامة والاقتصاد التنافسي والمجتمع المتماسك والهوية الأصيلة والمجتمع الآمن والقضاء العادل ونظام التعليم من الدرجة الأولى، وكذلك الرعاية الصحية ذات المستويات العالمية.

إن هذا الإنجاز المبهر مما لا شك فيه يجسد الوجه الحضاري لدولة الإمارات وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ تقف وراءه سياسة حكيمة وقيادة رشيدة عملت بجد على بناء صورتها الناصعة في الخارج، حتى أصبحت دولة الإمارات عنواناً للحكمة والاعتدال والتعايش والسلام، وفي الوقت ذاته رمزاً للإنجاز والتفوق والتميز على المستوى العالمي، وحصادها الأول عالمياً في مؤشرات عدة خير دليل على ذلك.

تهانينا لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم وأخوتنا المقيمين معنا على أرض دولة التقدم والعطاء والتسامح والسلام.