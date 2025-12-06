تعزيز الوعي البيئي لأجيال المستقبل.. رؤية مجموعة تدوير في عام المجتمع

يبرز «عام المجتمع» الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في تعزيز المشاركة المجتمعية وتوجيه طاقات الأفراد نحو مسارات تنموية تخدم الأجيال القادمة، ويدعو إلى توسيع آفاق التعاون بين مختلف مكونات المجتمع ومؤسساته في مسارات التنمية المستدامة كافة.

وفي ديسمبر من كل عام تجدد الاحتفالات بعيد الاتحاد أمامنا تلك المسؤولية المشتركة والاحتفاء بقيم الوحدة والتعاون والابتكار، التي تشكل جوهر الرؤية الوطنية المستقبلية.

ويمثل إدماج التوعية البيئية في المدارس أحد أهم الجهود العملية لترسيخ السلوك المسؤول لدى الطلبة، إذ يزودهم بالمعرفة الأساسية حول إدارة الموارد، ويعزز دور القطاع التعليمي في دعم الاقتصاد الدائري عبر نشر مفاهيم الاستخدام الرشيد واعتماد ممارسات أكثر استدامة داخل البيئة المدرسية.

وبهذا التعاون بين المؤسسات البيئية والمنظومة التعليمية تتشكل قاعدة معرفية مبكرة تسهم في إعداد جيل واعٍ يدرك قيمة الموارد وأثرها في المستقبل.

ومن هذا المنطلق، نظمت حملة مجموعة تدوير التوعوية في مدارس الدولة، خلال احتفالات عيد الاتحاد، لتجسد هذا الالتزام بصورة عملية وملموسة عبر زيارات قامت بها فرقنا المكونة من أكثر من 190 موظفاً إلى 13 مدرسة من مختلف إمارات الدولة، قدموا خلالها أكثر من 90 نشاطاً تفاعلياً، شارك فيها أكثر من 8,200 طالب وطالبة، بما في ذلك ورش إبداعية، ومشاريع فنية جماعية استغرقت أكثر من 170 ساعة، صممت لتقريب مفاهيم الاستدامة إلى الطلبة بطريقة مبسطة، تشركهم في فهم دورة الموارد، وكيف يمكن للنفايات أن تتحول إلى قيمة اقتصادية وبيئية عند إدارتها بالشكل الصحيح.

إن الوعي البيئي ينمو ويتسع عندما نفتح المجال لخيال الطلبة، ونشجع قدراتهم على الإبداع، ونمنحهم فرصة المشاركة في العمل الجماعي، وهو ما عكسته الحملة لهذا العام، كما شهدنا أثراً أعمق لها بتوسيع نطاقها كماً ونوعاً، وإشراك مدارس أصحاب الهمم، وهو ما يعكس التزام الدولة بمنظومة تعليمية شاملة لا تقصي أحداً، وتتيح للجميع فرصاً عادلة للتعلم والمشاركة والإبداع.

تستغل مجموعة تدوير هذا النوع من المبادرات لقياس مستوى الوعي لدى اليافعين، وتطوير أدوات تعليمية أكثر فاعلية، وتوجيه استثماراتها المستقبلية بما يلبي احتياجات المجتمع. هذا التكامل بين التوعية والعمل الميداني يعكس رؤية تدوير لدور مؤسسي أعمق، تسهم فيه كل مبادرة في دعم مساعي الدولة نحو اقتصاد دائري مستدام.