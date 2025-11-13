اتفاقية الرباعية ومناورات «الإخوان»

من يتأمل ما يجري في السودان من الحرب المستعرة يدرك أن هناك أطرافاً لا تريد لهذا النزاع أن ينتهي، بل تسعى سعياً حثيثاً لاستمرار الأزمة وتمزيق هذا البلد لمصالحهم الخاصة.

وعلى رأسهم التيار الإخواني، الذي يراهن على الفوضى لإعادة إنتاج نفسه في المشهد السياسي، بعد أن لفظه الشعب السوداني ورفض عودته إلى السلطة، ولذلك وجد هؤلاء في الحرب فرصة ذهبية لهم لتحقيق مآربهم، ولو على حساب الشعب السوداني من الأبرياء والمدنيين، الذين يكتوون بنيران هذه الحرب الضروس.

ومن جملة ما فعله الإخوان سعيهم لإفشال أي مبادرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار أو الانتقال المدني في السودان، خصوصاً تلك المبادرات التي دعمتها الدول العربية، وعلى رأسها دولة الإمارات، ومنها الاتفاقية الرباعية التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي اشتملت على مبادئ عدة لإنهاء النزاع في السودان.

لقد مثلت هذه المبادرة فرصة لتحقيق السلام في السودان، وكانت بارقة أمل لإنهاء الحرب هناك، لكن وللأسف فإن هذه الفرصة ضاعت، وضاع معها السلام، حين أصر الإخوان ومن دار في فلكهم على إفشالها، ليقودوا وطنهم بأيديهم إلى أتون الحرب التي تشتعل اليوم وتحرق الأخضر واليابس.

لقد لقيت اتفاقية المجموعة الرباعية لإنهاء الصراع في السودان دعماً إقليمياً ودولياً كبيراً، فقد أيدتها أكثر من 100 دولة في العالم، ولقيت توافق تكتلات إقليمية كبيرة، مثل الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

حيث اجتمع هؤلاء كلهم لتأييد خطة السلام هذه لإيقاف الحرب في السودان، فكانت هذه الاتفاقية التي كانت الإمارات طرفاً رئيساً فيها بمثابة منصة عالمية يخاطب من خلالها العقلاء أطراف النزاع في السودان قائلين لهم: يكفيكم صراعاً وحرباً! يكفيكم تدميراً وتمزيقاً!

ارحموا الشعب السوداني! أوقفوا عجلة حربكم، وغلبوا مصالح وطنكم، واحقنوا دماء شعبكم! ومع كل هذه الحشود والأصوات التي انطلقت من مختلف أصقاع الأرض عبر الاتفاقية الرباعية لم يكن هناك إلا جواب واحد فقط: لا حياة لمن تنادي!

لقد وقف «الإخوان» معاندين لكل هذه الأصوات، رافضين كل دعاوى العقلاء لإيقاف الحرب في السودان، ولسان حالهم: إما نحن وإما أن نحرق البلد بمن فيه! وهذا هو ديدنهم أينما حلوا، فهم لا يريدون سلاماً لا يكونون فيه أصحاب سلطة، ولا يريدون استقراراً يحرمهم من الهيمنة والنفوذ، وهم مستعدون لموت الآلاف بل الملايين من أجل أهدافهم، وواقعهم اليوم في كل مكان خير شاهد على ذلك.

وإننا عندما نتأمل بنود هذه الاتفاقية الرباعية ماذا نجد فيها؟ نجد فيها أنه «لا يوجد حل عسكري مجدٍ للصراع، واستمرار الوضع الراهن يسبب معاناة غير مقبولة ومخاطر على السلم والأمن»، نجد فيها «أن مستقبل حكم السودان يقرره الشعب السوداني من خلال عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية.

ولا يخضع لسيطرة أي طرف متحارب»، نجد فيها أن «الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع في السودان يؤدي إلى زيادة حدة النزاع وإطالة أمده والإسهام في عدم الاستقرار الإقليمي، وبناء على ذلك، فإن إنهاء الدعم العسكري الخارجي هو ضرورة لإنهاء النزاع»، إلى غير ذلك من البنود التي لا يفترض بعاقل أن يختلف فيها لإنهاء الحرب في السودان.

نعم، لقد سعت دولة الإمارات لحل الأزمة السودانية بكل صدق وإخلاص، إدراكاً منها لخطورة هذا الصراع على مستقبل السودان واستقراره، وعلى أمن المنطقة بأسرها، كيف لا وهي كانت منذ فجر تأسيسها ولا تزال بوابة سلام واستقرار، تمد يدها لكل من يريد الخير لوطنه وشعبه.

وقد انطلقت في دعمها للاتفاقية الرباعية من مبدأ ثابت في سياستها الخارجية، يقوم على السعي لتحقيق الاستقرار والتنمية، ورفض استغلال أي أيديولوجيا في تدمير الأوطان.

ومن هذا المنطلق، عملت دولة الإمارات مع شركائها في المجموعة الرباعية على توفير الأرضية اللازمة للحوار، وإطلاق المساعي الإنسانية، ودعم كل المبادرات التي تحفظ وحدة السودان وتضمن له انتقالاً مدنياً آمناً، بعيداً عن صراعات النفوذ والهيمنة بعد سقوط النظام السابق.

إلا أن التيار الإخواني الذي لا يرى في السلام إلا تهديداً لمصالحه رفض كل هذه الجهود، وأصر على عرقلة مسارات التفاهم، ولم يكتف بذلك، بل حاول تشويه صور الدول الداعمة للحل، وعلى رأسها دولة الإمارات، وهذه المحاولات سترتد حسرة وندامة على هؤلاء الخونة للأوطان، وأما دولة الإمارات فإن كل العقلاء يعلمون أنها أيقونة للسلام، ومنبع للمساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوداني الشقيق، ولشعوب الأرض أجمع.